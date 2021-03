Coronavirus in Sicilia, 672 nuovi positivi e 18 morti. I tamponi eseguiti sono 23.638. Palermo ancora prima di contagiati. I Dati per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 672 nuovi positivi e 18 morti. I tamponi eseguiti sono 23.638, con una incidenza di positivi intorno al 2,8%, stabile rispetto a ieri.

La regione resta undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime e i nuovi contagi

Nelle ultime 24 ore le vittime sono 18, complessivamente 4.305.

Il numero degli attuali positivi è 13.522, con una diminuzione di 159 casi rispetto a ieri.

I guariti sono 813.

Negli ospedali i ricoverati sono 771, 4 in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 100, otto in meno rispetto a ieri.

Il virus nelle singole province

Ecco i positivi nelle ultime 24 ore suddivisi per provincia:

Palermo 263; Catania 143; Agrigento 63; Messina 51; Caltanissetta 51; Trapani 39; Ragusa 32; Siracusa 27 ed Enna 3.

Allarme virus a Palermo.

In costante crescita il tasso di contagio in tre quartieri di Palermo:

Zen, Arenella e villaggio Santa Rosalia restano osservati speciali considerato che nel giro di pochi giorni si sarebbero registrati oltre 500 nuovi casi da Covid-19.

Una circostanza preoccupante che ha indotto il sindaco Orlando a imporre una momentanea “zona arancione” in alcuni quartieri dove si registrano i balzi.

Impennata dei contagi in Italia, aumentano i morti.

Secondo i dati del ministero della Salute, i positivi al coronavirus in tutto il Paese, nelle ultime 24 ore sono 25.673, ieri erano 22.409.

Nelle ultime 24 ore in Italia le vittime accertate sono 373, ieri erano 332.

Eseguiti 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri i test erano 361.040.

Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è il 6,9%, ieri era 6,2%, quindi oggi in aumento dello 0,7%.

Da inizio epidemia In totale i casi sono 3.149.017, i morti 101.184.

Gli attualmente positivi sono 497.350 (10.276 in più rispetto a ieri), i dimessi e i guariti 2.550.483 (15.000 in più).

In isolamento domiciliare registrate 471.244 persone (9.879 in più).