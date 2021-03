Covid in Sicilia, 595 nuovi casi e 18 vittime. I test eseguiti sono poco meno di 23 mila. Differenza sempre rilevante tra Palermo e le altre province.

Negli ultimi giorni il numero degli infetti sempre compreso tra 500 e 600. I test eseguiti sono poco meno di 23 mila. Il tasso di positività resta al 2,6.

Diciotto i morti nelle ultime 24 ore, poco meno di 2.000 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 12 persone in meno (-8 in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 295; Catania 106; Messina 44; Siracusa 44; Agrigento 36; Ragusa 30; Caltanissetta 25; Trapani 14 ed Enna 1.

In Italia salgono i contagi, alte le vittime.

I nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 19.749, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 3.101.093.

Ieri i contagi sono stati 13.902. Le vittime sono 376, complessivamente da inizio pandemia 100.479.

Oggi il tasso di positività è il 5,7% ieri era il 7,5%. I tamponi eseguiti sono 345.336, quasi il doppio rispetto a ieri.

Si registra un picco di ingressi giornalieri in terapia intensiva: sono 278, mai così tanti almeno dal 3 dicembre scorso, ovvero da quando viene diffuso questo dato.

I pazienti in rianimazione In totale sono 2.756, 56 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Nei reparti ordinari sono ricoverate 22.393 persone, in aumento di 562 unità rispetto a ieri.