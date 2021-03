Fiera di Catania, clan infiltrati tra le bancarelle. Sequestrati beni per un valore di oltre 500 mila euro a Giovanni Pantellaro.

Fiera di Catania, clan infiltrati tra le bancarelle. La polizia di Catania, su disposizione della Dda etnea, sequestra i beni al pluripregiudicato già detenuto Giovanni Pantellaro, 57 anni.

L’uomo è appartenente alla cosca mafiosa “Cappello – Carateddi”.

Le indagini hanno permesso di riscontrare, per la prima volta, le infiltrazioni della criminalità organizzata catanese all’interno dello storico mercato della “Fera o Luni” di Catania.

Evidenziati, l’interesse dell’organizzazione mafiosa a mantenere il controllo di determinate attività commerciali di vario genere.

Il gruppo mafioso acquisiva autorizzazioni e concessioni amministrative intestate anche a terzi.

Le indagini, inizialmente hanno iguardato l’attuale e qualificata “pericolosità sociale” di Giovanni Pantellaro.

Quest’ultimo è figura apicale del clan “Cappello – Bonaccorsi”, riconosciuto da diversi collaboratori di giustizia.

È responsabile del gruppo organizzato e diretto da “Salvo” Salvatore Massimiliano, soprannominato “Massimo u Carruzzeri” (ristretto al 41 bis).

L’uomo aveva preso il posto di Lombardo Salvatore Giuseppe, detto “Salvuccio u Ciuraru”, dopo l’arresto di Massimiliano.

La “pericolosità sociale” di Pantellaro è comprovata da numerosi precedenti di polizia.

In particolare per, minaccia, lesioni personali aggravate, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

E ancora, associazione per delinquere finalizzata alla truffa e tentativo di truffa ai danni di compagnie assicurative.

Pantellaro era stato arrestato durante l’operazione antimafia “Camaleonte” dello scorso giugno con altri esponenti del clan “Cappello-Bonaccorsi” per i reati di associazione mafiosa.

Dalle analisi dei flussi patrimoniali è risultata una evidente sperequazione tra le entrate di Pantellaro e dei suoi familiari, ritenute così frutto di attività illecite.

Confiscate dalla polizia, 3 imprese individuali nel settore dell’abbigliamento e casalinghi, con stazionamento fisso, nello storico mercato all’aperto della Fiera di Piazza Carlo Alberto.

Le attività erano esercitate con autorizzazioni amministrative di “tipo A”, rilasciate dal Comune di Catania nel 2013 (a terzi).

Nel 2015 (allo stesso proposto) e nel 2017 (a familiare convivente), le cui attività commerciali sono state ritenute riconducibili a Pantellaro.

Il decreto prevede, altresì, il sequestro di 3 immobili: una villetta sita in zona Ippocampo-San Francesco alla Rena (acquistata nel 2012);

un appartamento e un garage zona Viale Rapisardi (acquistati nel 2016);

dei saldi attivi di diversi rapporti bancari/finanziari, formalmente intestati a familiari, ma riconducibili sempre a Pantellaro.

Il valore dei beni sequestrati è stimato in almeno 500 mila euro.