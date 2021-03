Covid in Sicilia, 576 i nuovi casi e 12 morti. il numero dei test è 22.141. il tasso di positività sale al 2,6%, nell’isola più di 3.500 guariti.

Covid in Sicilia, 576 i nuovi casi e 12 morti. I contagi sono 16 in meno rispetto a ieri. Scende il numero dei test, 22.141.

Il tasso di positività sale dal 2,2 al 2,6%. Dodici le vittime del virus, quasi 3.600 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 780 persone (3 in meno), 123 delle quali in rianimazione (2 in più).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 174; Catania 121; Agrigento 88; Ragusa 57; Caltanissetta 52; Siracusa 43; Messina 26; Trapani 15 ed Enna 0.

Stabili i contagi in Italia, sempre alto il numero delle vittime.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 20.765 ieri erano 23.641, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 3.067.486.

I decessi in un giorno sono 207, per un totale complessivo da inizio pandemia di 99.785 vittime.

I test eseguiti sono 271.336 (ieri erano 355.024). Il tasso di positività è del 7,6%, in aumento di un punto rispetto al 6,6% di ieri.

i pazienti in terapia intensiva sono 2.605, 34 in più rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 161 (ieri erano 214). Nei reparti ordinari registrate 21.144 persone, in aumento di 443 unità rispetto a ieri.

In Italia attualmente i positivi sono 472.862, in aumento di 7.050 rispetto alla giornata di ieri.

I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.494.839, con un incremento di 13.467 nelle ultime 24 ore.