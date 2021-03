Centro vaccini inaugurato a Siracusa. 24 postazioni che a regime, consentiranno la somministrazione di duemila vaccini al giorno.

Centro vaccini inaugurato a Siracusa

Centro vaccini inaugurato a Siracusa. Il taglio del nastro stamane, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza.

Si tratta del nuovo hub regionale di Siracusa per le vaccinazioni anti-Covid.

Un totale di 24 postazioni che, messi a regime, consentiranno la somministrazione di duemila vaccini al giorno.

Il presidente Musumeci afferma:

«Oggi non stiamo facendo nulla di straordinario».

«La Sicilia è abituata alle cose straordinarie che altrove sarebbero ordinarie: noi apparteniamo alla politica che fa le cose senza gridare».

Continua il capo della giunta regionale:

«Voglio esprimere la mia amarezza per quegli amministratori e per quei titolari di cariche pubbliche che ritengono di dovere anticipare il loro vaccino: non ci sono scuse e non ci sono giustificazioni».

Poi chiosa Musumeci:

«Nessuno salti la fila, c’è un protocollo e quel protocollo va rispettato».

Il presidente della Regione Siciliana ha ringraziato per il lavoro svolto la Protezione civile regionale, l’Asp e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che era presente al taglio del nastro.

l’assessore Razza, riferendosi all’evento in corso aggiunge:

«Se la nostra è tra le regioni che più di tutte ha vaccinato, superando la quota delle 430 mila dosi dall’inizio della campagna è perché c’è uno sforzo che il sistema sanitario della nostra Regione ha portato avanti».

Afferma l’assessore alla Salute:

«Oggi su tutte le pagine dei giornali si parla di impulso alla campagna vaccinale grazie alla sinergia: questo in Sicilia è realtà almeno da un mese».

Infine spiega Razza:

«Nelle prossime settimane sul territorio di Siracusa contiamo di allestire il primo polo vaccinale d’Italia dedicato al comparto industriale all’interno dell’Usca di Priolo».

Dopo le strutture di Palermo e Catania, l’hub vaccinale di Siracusa presentato è il terzo in Sicilia.

Queste ultime sono strutture che si affiancano agli altri punti di somministrazione allestiti dal sistema sanitario regionale.

È in programma a breve l’apertura di ulteriori strutture previste le piano regionale che riguardano gli altri capoluoghi di provincia.