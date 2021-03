Bisceglie-Catania 0-3, rivalsa etnea dopo il derby. La formazione rossazzurra si impone al "Ventura" e castiga il Bisceglie con un tris che permette al Catania di tenere saldo il quinto posto. Bisceglie sempre più orientato verso i playout.

Il Catania sfida in trasferta il Bisceglie al "Ventura" nella ventinovesima giornata di Serie C.

I padroni di casa nerazzurro stellati scendono in campo con il 3-4-1-2. In porta titolare Andrea Spurio.

Nel tris difensivo spazio a Giusto Priola e Gianluca Bassano ai lati con Errico Altobello in mezzo.

In posizione di mezzale mister Papagni sceglie Salvatore Tazza e Maxime Giron a supporto dei mediani Marco Romizi e Andrea Cittadino.

Sulla trequarti conferma per Mohamed Mansour alle spalle del duo d’attacco composto da Giacomo Cecconi e Francisco Sartore.

Per il Catania mister Raffaele torna al 3-5-2 in vista di numerose assenze come quelle di Pinto, Zanchi e Reginaldo.

Tra i pali ancora titolare Alessandro Confente,

mentre in difesa il tecnico etneo sceglie i laterali Denis Tonucci e Tommaso Silvestri assieme al centrale Claiton.

Sulle corsie esterne spazio ai terzini avanzati Luca Calapai e Alessandro Albertini,

con Luis Maldonado in cabina di regia supportato dai centrocampisti Giacomo Rosaia e Jacopo Dall’Oglio.

Infine nel reparto offensivo spazio alla coppia formata da Matteo Di Piazza e Andrea Russotto.

Poca propositività e possesso palla sulla metà campo sono gli elementi chiave dei primi istanti del match su entrambi i fronti,

giocando le due squadre una partita più di riposizionamento che a viso aperto.

Nello specifico sono frequenti le azioni con i cross alti verso la porta avversaria puntualmente neutralizzati dalle difese.

Il primo squillo della gara arriva soltanto al minuto 12 da parte del Bisceglie quando Mansour,

ricevendo palla da Cittadino dalle retrovie centrali,

non aggancia di testa il pallone sotto porta, mancando il gol del vantaggio.

Così, dopo il primo quarto d’ora di gioco è proprio la formazione pugliese a sembrare più organizzata in fase offensiva,

impegnando spesso la difesa etnea nel ripiego difensivo durante le loro incursioni verso la porta di Confente.

Ma il Catania non è da meno e risponde al minuto 19 con Di Piazza il quale,

dopo il dribbling in corsa che scavalca la difesa pugliese sul lancio di Russotto,

sterza e tenta il tiro a giro rasoterra a tu per tu con Spurio che quest’ultimo blocca senza difficoltà,

non capitalizzando la prima occasione pericolosa a favore dei rossazzurri.

Ciononostante il Bisceglie mantiene lo stesso standard offensivo dei minuti precedenti anche dopo la prima mezz’ora di gara,

come avviene al minuto 31 quando Mansour, sugli sviluppi di un corner,

tenta lo spiovente di prima sotto porta ma stavolta il pallone termina sugli spalti.

In questi frangenti, inoltre, è da evidenziare la conclusione del Catania al minuto 33 sul tandem Russotto-Di Piazza,

con il primo che tende un assist prelibato in area per l’attaccante etneo davanti Spurio,

ma il portiere nerazzurro stellato si rende protagonista di una strepitosa parata sul tiro angolato di Di Piazza,

sebbene in seguito il direttore di gara fischia il fuorigioco dei rossazzurri.

Allo stesso tempo si accendono i ritmi del match, adesso più intensi rispetto ai minuti vicini al fischio d’inizio,

con le due compagini che esprimono più agonismo sia sulle marcature a uomo che sui contrasti insidiosi.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori non apportano alcuna modifica all’assetto del primo tempo,

mentre in campo sono costanti i precedenti equilibri delle squadre.

Tuttavia è solo al minuto 59 che il Bisceglie effettua il primo cambio sostituendo Makota per Ciccone,

aumentando così il dinamismo in attacco e provando a contrattaccare a un Catania più pericoloso sui calci piazzati sotto porta.

Così al minuto 60 i pugliesi tentano l’affondo con Cittadino che,

concretizzando lo spunto rasoterra da sinistra di Makota, cerca l’angolino basso ma Confente neutralizza il tiro bloccando a botta sicura.

Tuttavia il destino del match cambia al minuto 62 quando il Catania capitalizza il vantaggio proprio su un calcio di punizione,

grazie all’assist in area di Maldonado che serve Silvestri,

con il difensore etneo che sovrasta la difesa pugliese insaccando il gol dello zero a uno, il secondo per lui in stagione.

Le sorprese in campo non cessano neanche dopo soltanto poco più di un minuto,

nell’istante in cui la formazione rossazzurra impone immediatamente il raddoppio.

In questa occasione, infatti, Altobello sbaglia nel tenere palla in uscita dalla zona difensiva,

così Russotto ne approfitta e, rubando il pallone al giocatore pugliese,

scatta da solo verso la porta di Spurio beffando il portiere nerazzurro stellato a destra e siglando il gol dello zero a due.

Contemporaneamente mister Raffaele effettua i primi due cambi per la squadra etnea,

inserendo in campo Welbeck e Golfo al posto di Dall’Oglio e del marcatore Russotto.

A questo punto della gara il Bisceglie risente degli errori fatali nel disimpegno difensivo,

non riuscendo ad avanzare oltre la propria metà campo e provando a ripartire dalle retrovie ma senza successo.

Nel frattempo il Catania consolida ulteriormente il proprio dominio in campo anche al settantaduesimo,

minuto in cui Di Piazza, approfittando dell’ennesimo sbaglio nel possesso della difesa pugliese,

supera in dribbling la marcatura avversaria e a tu per tu con Spurio calcia la sfera nell’angolo rasoterra,

segnando così la rete dello zero a tre senza che il portiere nerazzurro stellato possa arrivare a bloccarla.

Sebbene nel Bisceglie mister Papagni corra ai ripari facendo entrare Pedrini, Maimone e Rocco al posto di Tazza, Romizi e Sartore,

passando così a un 3-4-3 di stampo più offensivo,

il Catania riesce ad ammaestrare senza problemi il lungo vantaggio,

giostrandosi i minuti grazie a un possesso palla più serrato fra i suoi reparti,

proseguendo comunque con le incursioni nell’area avversaria e ripartendo dalle corsie esterne.

Da sottolineare in questi ultimi minuti del match anche l’esordio del giovane Agapios Vrikkis,

alla prima presenza in maglia rossazzurra dal suo arrivo alle pendici dell’Etna,

subentrando al posto di Calapai al minuto 81.

In seguito il Bisceglie prova ad accorciare le distanze parzialmente minuto 93 quando Makota,

spingendo verso la porta etnea, calibra il sinistro velenoso ma la sua conclusione sfiora il palo,

trovando comunque una deviazione in corner.

Ciononostante la formazione nerazzurro stellata non riesce a segnare quantomeno il gol della bandiera,

subendo una sconfitta pesante in casa in termini di salvezza senza passare dai playout,

mentre il Catania ritrova finalmente la via del successo dopo una parentesi negativa cominciata con la disfatta a Terni,

e chiusa in questa giornata dopo la sconfitta interna nel derby contro il Palermo,

mantenendo ancora saldo il quinto posto in classifica a nove punti dal terzo gradino del podio.

BISCEGLIE-CATANIA 0-3

BISCEGLIE (3-4-1-2): Spurio; Priola, Altobello, Bassano; Tazza (75′ Pedrini), Romizi (75′ Maimone), Cittadino, Giron; Mansour (80′ Rocco); Cecconi (59′ Makota), Sartore (80′ Musso).

A disp. di Papagni: Russo, Vona, Gilli, Zagaria, Casella, Maimone, Ferrante, Vitale, Makota, Musso, Rocco, Pedrini.

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai (81′ Vrikkis), Rosaia, Maldonado (77′ Izco), Dall’Oglio (65′ Welbeck), Albertini; Di Piazza (77′ Sarao), Russotto (65′ Golfo).

A disp. di Raffaele: Santurro, Sales, Giosa, Izco, Welbeck, Manneh, Golfo, Sarao, Vrikkis.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Ciampino)

AMMONIZIONI: Tazza (BIS)

RECUPERO: 1′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 62′ Silvestri (CT); 64′ Russotto (CT); 72′ Di Piazza (CT).

