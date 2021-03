Calcio Catania-Lo Monaco, Tribunale rigetta ricorso Sigi. Il Tribunale di Catania dà ragione all'ex direttore generale e condanna il Calcio Catania a pagare circa 16 mila euro.

Nella giornata odierna è arrivato il responso del Tribunale di Catania,

per quanto concerne il ricorso presentato dalla SIGI Spa nei confronti dell’ex direttore generale del Calcio Catania Pietro Lo Monaco,

accusato di ipotesi di “mala gestio” durante il periodo dal 2016 al 2019 ai danni della società di via Magenta, e,

contro il quale l’attuale proprietà del Calcio Catania aveva chiesto il sequestro conservativo di beni,

per il valore di circa quattro milioni e mezzo di euro.

Secondo l’ordinanza giudiziaria di oggi il Tribunale ha rigettato la richiesta avanzata dalla SIGI Spa per infondatezza,

condannando contestualmente il club etneo a pagare circa 16 mila euro.

E’ opportuno specificare come il provvedimento in questione sia una misura cautelare da parte del Tribunale di Catania,

e dunque seguiranno ulteriori aggiornamenti in questi giorni,

poiché il Calcio Catania ha a disposizione due settimane per impugnare l’ordinanza,

mentre a questo punto lo stesso Lo Monaco potrebbe fare causa al Calcio Catania per lesione all’immagine, anche di carattere professionale.

E proprio in queste ultime ore è arrivata la nota ufficiale della società di via Magenta inerente al contenzioso con l’ex direttore generale etneo,

specificando come “quanto deciso dal Tribunale non ha alcuna incidenza sull’attività sociale e sull’iter di cessione del club attualmente in corso”.

Questo il comunicato del Calcio Catania:

“Calcio Catania S.p.A. rende noto che, con decreto emesso oggi 5 marzo 2021,

il Giudice del Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo promosso dalla società,

nei confronti dell’ex amministratore delegato Pietro Lo Monaco”.

Evidenzia il comunicato:

“Il provvedimento, che non ha natura definitiva,

ed è stato adottato sulla base di una valutazione sommaria della vicenda,

come imposto dal codice di rito per i procedimenti cautelari,

riguarda unicamente la legittimità o meno del richiesto sequestro patrimoniale”.

E spiega:

“Il Calcio Catania è stato condannato a pagare le spese processuali”.

“Pur nel rispetto del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria,

il Calcio Catania valuterà nei prossimi giorni la possibilità di proporre impugnazione”.

Conclude la nota ufficiale:

“Si sottolinea inoltre che il Tribunale ha rigettato, infine,

la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità aggravata avanzata da Pietro Lo Monaco nei confronti della società ricorrente”.