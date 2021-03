Bisceglie-Catania, agli etnei serve reagire. Il match valevole per la ventinovesima giornata di Serie C è in programma domenica 7 marzo alle 15 allo stadio "Gustavo Ventura" di Bisceglie.

Bisceglie-Catania, agli etnei serve reagire. Dopo la sconfitta amara nella gara di ritorno del derby di Sicilia contro il Palermo al “Massimino”,

in casa Catania è tempo di metabolizzare l’ultima prestazione e ripartire dalla prossima gara contro il Bisceglie,

partita valevole per la ventinovesima giornata di Serie C in calendario domenica 7 marzo alle 15 allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie,

per recuperare quelle certezze messe a punto durante il girone d’andata e dimostrare la vena agonistica del collettivo siciliano.

Per la formazione rossazzurra il confronto con i pugliesi non sarà una gara semplice,

in primis per il carattere ostico dell’avversario nerazzurro stellato, al momento in cerca di punti così da abbandonare la zona playout,

ma anche per la disponibilità limitata di giocatori che mister Raffaele potrà inserire in campo.

Infatti il tecnico etneo dovrà sopperire all’assenza per somma di ammonizioni di Pinto sulla corsia di sinistra,

non potendo contare neanche sul sostituto Zanchi, ancora ai box da qualche settimana.

Inoltre mister Raffaele dovrà tenere d’occhio anche la situazione inerente ai diffidati, ossia i difensori Albertini e Silvestri,

avendo però la possibilità si sfruttare il jolly Tonucci nel reparto arretrato, al rientro dalla squalifica di due giornate.

Per quanto concerne il Bisceglie, invece, al “Ventura” la squadra pugliese sfrutterà il fattore campo per racimolare punti importanti,

essendo i nerazzurro stellati attualmente relegati al diciottesimo posto in classifica con soli ventuno punti all’attivo.

In casa Bisceglie, infatti, il successo casalingo manca soltanto da due gare,

ma si tratta dell’unica vittoria sino ad ora totalizzata nel girone di ritorno da parte del Bisceglie,

essendo necessaria una reazione anche da parte della formazione di mister Bucaro e risalire la china in classifica,

con l’obiettivo salvezza ancora saldo e distante quattro punti dalla quindicesima posizione occupata dalla Vibonese.