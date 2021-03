Catania prepara il derby contro il Palermo. Il match valevole per la ventottesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 3 marzo alle 20 e 30 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania prepara il derby contro il Palermo

Catania prepara il derby contro il Palermo. Dopo il terzo pareggio consecutivo contro la Vibonese in trasferta per uno a uno,

il Catania si accinge a preparare una delle gare storicamente più importanti della storia del calcio in Sicilia,

ovvero il ritorno del derby contro il Palermo, stavolta tra le mura amiche del “Massimino”,

sebbene senza il supporto fisico dei tifosi sugli spalti.

Il match valevole per la ventottesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 3 marzo alle 20 e 30 al “Cibali”.

Destino vuole che il primo confronto siciliano in questa stagione sia terminato sul punteggio di uno a uno,

dopo un guizzo insidioso di Pecorino che neutralizzò il vantaggio rosanero.

Stavolta, però, cambiano le aspettative della gara e soprattutto si giunge a un campionato ormai in evoluzione.

Infatti da un lato il Catania, nonostante alcune indisponibilità importanti come Piccolo e i difensori Zanchi e Tonucci,

quest’ultimo ancora con una giornata di squalifica da scontare,

ha la necessità di trovare una reazione più concreta sino ad ora,

ed ecco perché il derby potrebbe rappresentare un’ottima occasione per tenere alto il morale del collettivo etneo.

Sulla sponda opposta, invece, il Palermo non solo deve sopperire ad assenza importanti come quella di Almici e Saraniti,

due componenti rosanero di riferimento a inizio stagione,

ma sembra anche che stia vivendo una parentesi non proprio positiva in seguito all’esonero di mister Boscaglia.

Per l’ex tecnico rosanero, infatti, è stata fatale la sconfitta esterna contro la Viterbese,

rimanendo il Palermo in quell’occasione in nove uomini, fra l’altro.

A tal proposito, la società siciliana ha deciso di affidare la panchina momentaneamente al tecnico in seconda Giacomo Filippi,

il quale avrà l’onere di guidare la squadra palermitana verso un successo tanto inaspettato quanto provvidenziale,

in quanto permetterebbe al Palermo di consolidare passo dopo passo la qualificazione ai playoff a fine stagione,

e dare un segno di risposta e lucidità mentale all’ambiente rosanero,

esattamente come nella gara d’andata in cui il Palermo portò a casa un punto prezioso avendo come alternative soltanto un panchinaro.

Questi i ventidue convocati etnei per il derby:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco,

15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca,

28 Francesco Matteo Golfo, 19 Kalifa Manneh, 7 Andrea Russotto,

9 Manuel Sarao, 30 Michele Volpe,

11 Agapios Vrikkis.