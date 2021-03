Vibonese-Catania 1-1, etnei al terzo pareggio di fila. Agonismo e reattività soltanto nel primo tempo con la risposta di Sarao al gol di Plescia prima dell'intervallo. Manca la grinta nel secondo tempo da parte di entrambe le squadre.

Vibonese-Catania 1-1, etnei terzo pareggio di fila. Il Catania affronta la Vibonese allo stadio “Luigi Razza” nella ventisettesima giornata di Serie C.

Nella formazione calabrese mister Roselli sceglie il 4-4-2. Tra i pali titolare il portiere classe 1998 Leonardo Marson.

Nel poker di difesa conferma per i terzini Giacomo Sciacca e Pietro Ciotti assieme alla coppia centrale Bachini-Redolfi.

Sulle corsie esterne spazio a Mohamed Laaribi a sinistra e Giuseppe Statella al lato opposto,

mentre in mediana il tecnico rossoblù schiera Danilo Ambro e Giorgio Tumbarello.

Infine nel reparto offensivo profondità concessa al duo composto da Filippo Berardi e Vincenzo Plescia.

Cambio di modulo, invece, nel Catania dove mister Raffaele adotta il 4-2-3-1 in virtù di alcuni turnover da applicare.

In porta presente il giovane Alessandro Confente,

mentre in difesa tornano titolari Luca Calapai e Giovanni Pinto sulle fasce con i centrali Antonio Giosa e Tommaso Silvestri.

Sulla mediana conferma per Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio alle spalle del trequartista Francesco Golfo,

quest’ultimo supportato da Kalifa Manneh e Andrea Russotto in posizione di esterni.

A completare l’assetto etneo titolare il centravanti Manuel Sarao in attacco.

Il match del “Razza” si caratterizza per i ritmi poco elevati e il frequente equilibrio in campo nella prima frazione,

che vede le due squadre giocare una gara tanto tranquilla quanto tattica in termini di contenimento difensivo,

sebbene in questi minuti si palesino rari guizzi frizzanti ma non capitalizzati su entrambi i fronti.

In tal senso si rivelano efficaci proprio le chiusure difensive a ridosso della porta sia dei calabresi che degli etnei.

Ma è soltanto al minuto 18 che il match prende una piega agonistica differente quando il Catania,

nel corso della prima ripartenza pericolosa recrimina un calcio di rigore su una trattenuta di Sciacca ai danni di Russotto,

ma per il direttore di gara è tutto regolare.

E a questo punto si evidenziano maggiormente gli assetti delle due compagini in campo,

con la Vibonese più propensa a sfruttare il ripiego difensivo per contrastare le avanzate avversarie,

e i rossazzurri che aumentano pian piano il pressing in zona offensiva impegnando la difesa calabrese,

come avviene al minuto 22 in cui ancora Russotto si mette in mostra con un tiro dalla distanza siderale,

ricevendo però la prodigiosa respinta in calcio d’angolo di Marson.

Solo al minuto 27 arriva la risposta della Vibonese con Tumbarello che tenta il tiro rasoterra da fuori,

trovando però la facile presa di Confente che blocca il pallone calciato senza troppa potenza.

E subito dopo gli etnei si rendono pericolosi anche al minuto 28 quando Manneh,

con un dribbling ubriacante entra in area ma la sua conclusione finale viene smorzata in corner da Ciotti.

In seguito la formazione calabrese è costretta ad apportare una modifica a causa dell’infortunio di Berardi dopo un contrasto,

venendo quest’ultimo sostituito al posto di Cattaneo per mantenere comunque l’assetto originario.

Ma il vero cambio di marcia del match avviene nel corso del trentasettesimo,

minuto in cui la Vibonese concretizza la prima incursione effettiva della gara sino ad ora.

Infatti in questa occasione Plescia si rende protagonista di una cavalcata dalla trequarti saltando quasi tutta la difesa etnea,

e beffa a tu per tu Confente insaccando in rete il gol dell’uno a zero.

Ciononostante il vantaggio dei calabresi dura fino al minuto 41 quando il Catania riesce a pareggiare i conti sugli sviluppi di un corner,

con Sarao che, ricevendo palla da Dall’Oglio da sinistra, stacca di testa sorprendendo Marson sul suo palo con una traiettoria anomala,

e siglando così la rete dell’uno a uno, la settima personale in stagione.

Al rientro dagli spogliatoi scendono in campo le stesse squadre del primo tempo,

anche se tra le file etnee mister Raffaele sceglie di far entrare Rosaia al posto di Manneh durante il minuto 51.

Sulla sponda opposta, invece, la Vibonese, già costretta alla sostituzione di Cattaneo per Berardi,

decide di effettuare il secondo cambio del match poco dopo quello dei rossazzurri,

sostituendo Pugliese per Ambro e dunque inserendo solo forze fresche in campo.

In questi frangenti le due squadre passano a un approccio alla partita più equilibrato,

essendo più frequente il fraseggio fra i reparti sulla metà campo e una chiusura più serrata delle due difese,

sebbene il Catania dimostri di poter ribaltare il match sfruttando le corsie esterne per entrare in area.

Tuttavia la formazione etnea rischia di subire il raddoppio al minuto 64 quando Statella,

sfruttando l’errore di Giosa nella marcatura, scambia con Plescia in mezzo che prova l’appoggio in scivolata in rete,

ma l’attaccante calabrese manca la doppietta svirgolando la sfera lontano dallo specchio.

All’offensiva rossoblù il Catania reagisce prima del minuto 70,

dapprima con una conclusione insidiosa di Russotto da fuori area che costringe Marson al corner,

e poi con il guizzo aereo di Sarao che stavolta si esaurisce al di sopra della traversa.

Anche negli ultimi dieci minuti di gara le due compagini non innestano propositività e agonismo,

mentre mister Raffaele vuole più spinta inserendo dentro Maldonado, Albertini e Reginaldo nella speranza di cambiare le sorti del match.

Ma nonostante i quattro minuti di recupero il risultato non subisce ulteriori colpi di scena,

mantenendo il confronto del “Razza” un sostanziale contenimento e poca incisività sotto porta,

con il Catania che porta a casa il terzo pareggio consecutivo le gare contro Bari e Paganese,

e la Vibonese che, anche alla guida del nuovo allenatore Giorgio Roselli, non aggancia la prima vittoria in casa del 2021.

VIBONESE-CATANIA 1-1

VIBONESE (4-4-2): Marson; Sciacca, Bachini, Redolfi, Ciotti; Laaribi, Ambro (52′ Pugliese), Tumbarello, Statella; Berardi (32′ Cattaneo), Plescia.

A disp. di Roselli: Mengoni, Falla, Mahrous, Fomov, Murati, Pugliese, Cattaneo, La Ragione, Di Santo, Parigi, Leone, Mancino.

CATANIA (4-2-3-1): Confente; Calapai (84′ Albertini), Giosa, Silvestri, Pinto; Welbeck (85′ Reginaldo), Dall’Oglio (84′ Maldonado); Manneh (51′ Rosaia), Golfo (62′ Di Piazza), Russotto; Sarao.

A disp. di Raffaele: Santurro, Claiton, Albertini, Izco, Maldonado, Rosaia, Reginaldo, Volpe, Di Piazza, Vrikkis.

ARBITRO: Alessandro Di Graci (Como)

AMMONIZIONI: /

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 37′ Plescia (VV); 41′ Sarao (CT)