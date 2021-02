Nuovo defibrillatore in piazza Bellini a Catania. Donato da un’associazione di Mascalucia in sostituzione di quello rubato riposto nella teca.

Nuovo defibrillatore in piazza Bellini a Catania. Il sindaco Salvo Pogliese, presenzia una piccola cerimonia di riposizionamento del nuovo defibrillatore esterno, in piazza Vincenzo Bellini.

Il furto del prezioso strumento salvavita era avvenuto poche settimane fa.

Afferma il sindaco Salvo Pogliese:

«Con il gesto di donare un nuovo defibrillatore si sana una brutta pagina che non fa certo onore a quella parte della città che non si rassegna a violare le più elementari regole della convivenza civile».

Aggiunge il primo cittadino:

«Ringrazio a nome di tutti i cittadini l’associazione ‘L’Angelo Federico’ che ha offerto il nuovo strumento salvavita posizionato in uno dei luoghi più frequentati della movida e,

l’instancabile Sara Pettinato, sempre attenta ai bisogni sanitari della città, soprattutto per ciò che riguarda l’importantissimo tema della prevenzione».

Sono intervenuti la presidente della Commissione consiliare Sanità, Sara Pettinato, che ha promosso l’iniziativa.

Il presidente dell’associazione “L’Angelo Federico” di Mascalucia, Dario Vellini, che ha donato il nuovo strumento sanitario.

Presenti i rappresentanti della Croce Rossa italiana che ha messo a disposizione una nuova teca in sostituzione di quella danneggiata,

il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castiglione, l’assessore Michele Cristaldi, il sovrintendente del teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera.

Presenti anche i genitori di Raffaele Barresi, Antonio e Maria con la figlia Roberta,

il ragazzo diciassettenne che nel novembre 2018 morì per arresto cardiocircolatorio mentre si trovava a scuola nel liceo Principe Umberto.

Il defibrillatore esterno di piazza Bellini, sottratto con un vile gesto da ignoti, era il primo installato in città, proprio un anno fa.

Lo strumento era dedicato alla memoria di Raffaele Barresi a cui ne è seguito un altro sul lungomare.

Nel frattempo sul tema della prevenzione è cresciuta la sensibilità, soprattutto nel mondo scolastico.

La presidente della Commissione Sanità Sara Pettinato ha evidenziato come non bisogna arrendersi sul fronte della cardioprotezione e del rispetto del bene comune.

Afferma la Pettinato:

«Proprio nel ricordo di Raffaele l’organismo consiliare che presiedo ha promosso unitariamente il progetto “Il cuore di Raffaele”.

Infine conclude la presidente della commissione consiliare, l’idea è:

«sostenuta dall’amministrazione comunale, per diffondere in tutte le scuole la cultura del primo soccorso, e il progetto andrà avanti malgrado gesti così meschini come il furto di un defibrillatore che può salvare vite umane».