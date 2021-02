Coronavirus in Sicilia, 518 nuovi casi e 21 morti. I test eseguiti sono 25.929. tasso di positività sotto il 2%. Il dettaglio per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 518 nuovi casi e 21 morti

Coronavirus in Sicilia, 518 nuovi casi e 21 morti. I positivi nelle ultime 24 ore, sono 60 in meno rispetto a ieri.

I test eseguiti sono 25.929, con un tasso di positività che scende dal 2,3% all’1,9%.

La Sicilia è la decima regione nella classifica in riferimento ai contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 21, mentre i guariti sono 1.323.

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri, 42 in meno rispetto a ieri, ma salgono, invece, i ricoveri in terapia intensiva (2 in più).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 203; Catania 147; Caltanissetta 38; Messina 31; Ragusa 26; Siracusa 24; Agrigento 19; Trapani 16 ed Enna 14.

Stabile il numero dei contagi in Italia, alte le vittime.

I nuovi casi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 18.916. Ieri i positivi erano 20.499.

Le vittime sono 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri.

Sono 323.047 i test (molecolari e antigenici) effettuati, in calo rispetto ai 325.404 di ieri.

Il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.216, con un aumento di 22 unità rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 163.

I pazienti degli ospedali sono 18.372, 80 in più di ieri. I positivi attuali sono 411.966, con un incremento di 7.302.