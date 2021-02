Vibonese-Catania, etnei ancora in trasferta. La gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie C è in programma domenica 28 febbraio alle 15 allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia.

il Catania prepara un’altra trasferta ravvicinata, stavolta contro la Vibonese.

Il match valevole per la ventisettesima giornata di Serie C è in programma domenica 28 febbraio alle 15 allo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

In occasione del confronto di domenica in casa Catania mister Raffaele dovrà fare i conti con una rosa abbastanza decimata,

in virtù dell’espulsione di Tonucci (fuori per due giornate) e della squalifica per somma di ammonizioni ai danni di Sales,

entrambe rimediate nell’ultima gara contro la Paganese.

Inoltre tra i diffidati etnei spiccano soprattutto elementi importanti della difesa catanese come Albertini, Pinto e Zanchi sulle retrovie,

e il capitano Silvestri,

dovendo dunque il tecnico rossazzurro tenere sott’occhio le eventuali disponibilità in caso di ulteriori assenze per le prossime gare.

Sul versante offensivo, invece, cresce l’attesa per sapere le condizioni di Piccolo, attuale rigorista del Catania ancora ai box,

e Volpe, il quale ancora non ha avuto modo di esordire con la maglia siciliana sino ad ora.

Ma ciò non esclude a priori una mancanza di agonismo da parte della formazione etnea in casa dei calabresi,

soprattutto a questo punto della stagione in cui il Catania potrebbe agganciare il podio sfruttando costanza e dedizione.

Dall’altro della sponda, ad ogni modo, si presenta dinnanzi ai rossazzurri una Vibonese in cerca di punti,

avendo i rossoblù racimolato soltanto un pareggio contro la Viterbese nelle ultime cinque gare.

Infatti la Vibonese non ottiene un successo da dicembre 2020,

mese in cui la squadra calabrese riuscì a imporsi sulla Casertana per zero a due,

mentre la vittoria interna manca esattamente dal 15 novembre dopo il match casalingo contro il Potenza.

Dunque la partita di domenica 28 febbraio potrà essere un ottimo trampolino di lancio tanto per il Catania quanto per la Vibonese,

con gli etnei pronti a fare risultato contro una formazione ostica del Girone C nonostante le molteplici indisponibilità,

e la squadra rossoblù in cerca del trionfo interno per scongiurare l’ombra dei playout e raggiungere potenzialmente il tabellone dei playoff.