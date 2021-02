Paganese-Catania, interviste post gara Raffaele e Claiton – video

Paganese-Catania, interviste Raffaele e Claiton - video. Il tecnico etneo motiva il pareggio a reti inviolate: "Oggi per la prima volta c’è stata un po’ di stanchezza".

nell’intervista post-gara è intervenuto il tecnico etneo Giuseppe Raffaele assieme a Claiton.

Nello specifico, il tecnico etneo ha motivato il risultato sottolineando la mancanza di “freschezza” dal punto di vista della condizione fisica della squadra.

Ciononostante mister Raffaele non ha messo in secondo piano la voglia del Catania di portare a casa i tre punti,

evidenziando che “dovevamo vincere con un guizzo e non ci siamo riusciti”.

Queste le parole del tecnico rossazzurro:

“Abbiamo cercato fino alla fine di ottenere i tre punti,

affrontavamo una squadra che nelle ultime cinque partite ha fatto dieci punti ed è in salute,

“nel secondo tempo sono cominciate a mancare energie di giocatori importanti per noi,

ma ho cercato di ravvivare la partita con qualche cambio”.

Prosegue mister Raffaele:

“Abbiamo costretto la Paganese sulla difensiva ma non siamo stati bravi a trovare il gol,

e abbiamo rischiato anche su un paio di calci piazzati loro”.

Continua Raffaele:

“Questo pareggio oggi vale un punto, non è stato il solito Catania arrembante durante le fasi della partita,

ma se c’è onestà intellettuale credo si capisca anche il perché”.

Infine sull’espulsione diretta di Tonucci:

“Non l’ho visto, ma non mi sembra che la squadra sia nervosa, mi sembra solo una cosa singola del giocatore,

la squadra ha dimostrato di esserci anche oggi”.

Dello stesso parere è Claiton,

che vede il bicchiere mezzo pieno del match contro la Paganese.

Infatti il difensore etneo ha affermato che “prendiamo questo punto positivamente che serve per dare continuità al pareggio contro il Bari”,

pur dichiarando che “sapevamo che non fosse una partita semplice ma purtroppo siamo inciampati in una squadra in salute”.