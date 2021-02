Catania recupera la trasferta a Pagani. La gara valevole per la prima giornata del girone di ritorno è in programma mercoledì 24 febbraio alle 14,30 allo stadio "Marcello Torre" di Pagani.

Catania recupera la trasferta a Pagani. Dopo il pareggio interno contro il Bari sul punteggio di uno a uno,

a distanza di tre giorni il Catania torna in campo per affrontare la Paganese in trasferta,

in occasione del recupero della prima giornata del girone di ritorno di campionato rinviato due volte per maltempo.

Il match valevole per la ventesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 24 febbraio alle 14 e 30 allo stadio “Marcello Torre” di Pagani.

In casa Catania mister Raffaele dovrà dosare in maniera equilibrata la condizione fisica del collettivo etneo,

reduce dalla terza gara consecutiva nelle ultime due settimane.

A tal proposito il tecnico etneo, oltre ai già noti indisponibili Martinez in porta, Zanchi in difesa e Piccolo e Volpe in attacco,

non potrà contare sull’apporto di Dall’Oglio, squalificato per una giornata per somma di ammonizioni,

essendo così ipotizzabile un ballottaggio fra Rosaia e Izco a centrocampo a fianco del titolare inamovibile Welbeck,

mentre in attacco ci potrebbe essere la riconferma della coppia offensiva Di Piazza-Russotto,

con Reginaldo e Sarao pronti a subentrare in corso partita.

Per la formazione etnea si tratta di una gara tanto ostica quanto determinante ai fini della classifica,

poiché in caso di vittoria il Catania eguaglierebbe il Catanzaro al quarto posto,

senza abbandonare in questo modo un rilancio verso il secondo gradino del tabellone dietro la capolista Ternana.

Sulla sponda opposta si presenta dinnanzi agli etnei una Paganese in forma,

alla luce delle ultime tre partite in cui i campani hanno portato a casa sette punti contro Vibonese, Virtus Francavilla e Turris.

Inoltre la squadra azzurrostellata lotta per la salvezza in stagione provando a evitare lo spettro dei playout,

come dimostra la sedicesima posizione in classifica a un punto dalla Vibonese.

Potrebbe giocare a favore della Paganese anche il fattore campo,

elemento che in due confronti con il Catania ha visto i campani trionfanti.

Dunque la gara di domani sarà un’occasione che entrambe le squadre sfrutteranno per dare una scossa al proprio percorso,

con la Paganese impegnata ad allontanarsi dalla zona playout,

e il Catania che potrebbe guadagnare indisturbatamente un buon piazzamento in classifica in vista dei playoff a fine stagione.

Questi i ventuno convocati per la sfida contro la Paganese:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci;

CENTROCAMPISTI: 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho, 8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo,

19 Kalifa Manneh, 7 Andrea Russotto, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.