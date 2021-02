Covid in Sicilia, 412 positivi e altri 19 morti. I test eseguiti sono 18.558. percentuale di positivi dal 2 al 2,2%. I contagi per provincia.

Covid in Sicilia, 412 positivi e altri 19 morti. Simili a ieri i nuovi casi di coronavirus ieri 411. I test eseguiti sono 18.558.

La percentuale di positivi che sale leggermente, dal 2 al 2,2%.

I morti sono 19 (il totale è 4.018), i dimessi/guariti 206. Negli ospedali sono ricoverate 4 persone in meno (una meno in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 236; Catania 51; Messina 43; Siracusa 33; Caltanissetta 15; Ragusa 12; Enna 9; Trapani 7 e Agrigento 6.

Secondo il bollettino Agenas, la Sicilia si trova al 17% di saturazione dei posti letto in terapia intensiva.

Per quanto riguarda l’area non critica, detta comunemente degenza ordinaria è al 21 per cento.

La soglia di allarme è fissata rispettivamente tra il 30 e 40 per cento.

I siciliani affetti da Covid presenti negli ospedali sono anche oggi sotto quota mille: 985.

Gli accessi al pronto soccorso in riferimento ai dati del 7 febbraio rilevano che in Sicilia su 1.314 accessi totali, solo 189 erano per sospetto contagio da Covid-19.

Quindi il 14,38% più basso dell’anno se si mette a confronto con quello del 20 gennaio scorso.

Infatti, su 1.211 accessi totali, i casi sospetti di Covid erano 234, il 16,02%.

In Italia calano i contagi, sempre alto il numero dei morti.

I nuovi casi registrati in tutto il Paese sono 9.630. Ieri i positivi erano 13.452. Le vittime sono invece 274 , ieri erano state 232.

I test eseguiti sono 170.672 (ieri erano stati 250.986, quasi 80 mila in più, un calo ormai abituale la domenica).

Il tasso di positività è del 5,6%, ieri era stato del 5,4% (quindi registrato aumento dello 0,2% in 24 ore).

I positivi al virus da inizio epidemia in Italia sono ora complessivamente 2.818.863, i decessi invece 95.992.

I positivi attualmente tornano a scendere dopo due giorni di rialzo e sono 387.903 (992 in meno rispetto a ieri).

I guariti e dimessi sono 2.334.968 (10.335 in più), in isolamento domiciliare restano ora 367.630 persone (21.265 in meno).

Le persone affette da virus ricoverate in terapia intensiva sono 2.118, con un aumento di 24 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri dei pazienti in rianimazione sono 162.

Nei reparti ordinari sono ricoverate 18.155 infetti, in aumento di 351 unità rispetto a ieri.