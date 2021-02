Verso Catania Bari, ecco Raffaele - video. Il tecnico etneo non potrà contare su Martinez in porta, Zanchi in difesa e Piccolo in attacco. Alla prima convocazione Volpe con la maglia rossazzurra.

Verso Catania Bari, ecco Raffaele – video

Verso Catania-Bari, ecco Raffaele – video. Alla vigilia del match interno contro il Bari in calendario domenica 21 febbraio alle 15,

nell’odierna conferenza pre-gara il tecnico etneo Giuseppe Raffaele ha fatto il punto della situazione,

esponendo il percorso di lavoro svolto dal collettivo siciliano.

In primis l’allenatore rossazzurro ha specificato come “il Catania è ripartito con grande voglia già il giorno dopo la sconfitta contro la Ternana”,

sottolineando il carattere grintoso del Catania in cerca del successo casalingo contro una corazzata del girone come la squadra pugliese.

Inoltre mister Raffael

affermando di aspettarsi un Bari “più carico rispetto alle altre giornate”.

In vista della gara il tecnico etneo non avrà a disposizione Martinez in porta, Zanchi in difesa e Piccolo in attacco,

mentre tornano disponibili Russotto, sebbene non giocherà tutta la partita,

e Volpe alla prima convocazione con il club etneo.

A tal proposito mister Raffaele si è dichiarato pronto a fare alcuni turnover per “sfruttare il massimo del potenziale offensivo dando più minuti a tutti”.

Queste le parole del tecnico rossazzurro:

“La squadra è sul pezzo, ha voglia di fare una partita gagliarda e riprendere il discorso con i punti, è arrivato il momento di essere cinici”.

“In queste cinque partite consecutive dobbiamo essere bravi a tirare fuori grinta, carattere e voglia di vincere”.

Focus sul Bari:

“E’ una squadra che ha avuto un passaggio negativo nell’ultimo mese, ha ridimensionato la lotta al primo posto,

adesso è arrivato un allenatore (Massimo Carrera, ndr.) di grande esperienza, anche internazionale,

e hanno vinto la prima partita sotto la loro gestione”.

Conclude il tecnico:

“Mi auguro che questa squadra abbia l’intelligenza di non commettere alcuni errori, di essere più aggressiva e cercare la via del gol”.

“Domani sarà una partita scorbutica”.

Questi i ventitre convocati per la sfida contro il Bari:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo, 19 Kalifa Manneh,

7 Andrea Russotto, 9 Manuel Sarao, 30 Michele Volpe, 11 Agapios Vrikkis.

Verso Catania Bari, ecco Raffaele – video.