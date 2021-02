Catania-Bari 1-1, Sarao premia gli etnei. La formazione etnea non capitalizza il rigore al minuto 92 sulla trattenuta ai danni di Sarao. Bari resta imbattutto sotto la gestione Carrera in panchina.

Catania-Bari 1-1, Sarao premia gli etnei. Il Catania torna al “Cibali” contro il Bari in occasione della ventiseiesima giornata di Serie C.

Osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per la scomparsa dell’ex calciatore Mauro Bellugi

La formazione di casa scende nuovamente in campo con il 3-5-2. Tra i pali titolare Alessandro Confente.

Foto Riccardo Caruso

Nel tridente difensivo conferma per i laterali Simone Sales e Tommaso Silvestri con Antonio Giosa in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio a Luca Calapai e Giovanni Pinto a supporto delle manovre offensive gestite dal playmaker Luis Maldonado,

mentre sulla mediana mister Raffaele sceglie Jacopo Dall’Oglio e Nana Welbeck.

Nel reparto d’attacco conferma per il duo offensivo formato da Matteo Di Piazza e Andrea Russotto,

quest’ultimo recuperato da un recente infortunio.

Dall’altro lato il neo-allenatore biancorosso Massimo Carrera sceglie il 4-2-3-1 per il Bari.

In porta titolare inamovibile l’estremo difensore classe 1988 Pierluigi Frattali.

Nel poker di difesa conferma per i terzini Matteo Ciofani e Marco Perrotta e la coppia centrale Sabbione-Minelli.

Alle spalle della trequarti spazio per i mediani Raffaele Bianco e Carlo De Risio,

mentre in cabina di regia titolare Mattia Maita supportato dagli esterni Eugenio D’Ursi e Daniele Sarzi Puttini.

Foto Riccardo Caruso

Nel reparto offensivo conferma per l’unico centravanti schierato Pietro Cianci,

a segno per la prima volta in stagione nella scorsa gara casalinga contro il Monopoli.

La gara si profila sin dall’inizio un confronto dai ritmi a tratti frenetici,

dove le due compagini puntano a un tipo di gioco dinamico per confondere l’avversario in fase di pressing.

Ecco che in questi frangenti il Bari sfrutta le energie di inizio gara al quarto minuto con D’Ursi,

il quale conclude in porta con un tiro al volo dalla distanza che Confente riesce a deviare in calcio d’angolo.

Inoltre la squadra pugliese ci ritenta al decimo minuto quando Maita calibra il sinistro di potenza,

ma stavolta il pallone è troppo alto per impensierire il portiere etneo.

In seguito arriva il primo squillo del Catania con Dall’Oglio al minuto 15,

ma in quest’occasione la palla si esaurisce di tanto fuori senza colpire lo specchio.

Foto Riccardo Caruso

Fino alla prima mezz’ora del match gli assetti in campo si equilibrano leggermente,

sebbene il Catania fatichi a cercare il tiro nello specchio dalla corta distanza grazie a una chiusura serrata della difesa pugliese,

mentre il Bari punta a intensificare il dialogo fra i reparti e raggiungere passo dopo passo l’area avversaria.

Così i biancorossi provano l’affondo al minuto 34 con Cianci che smorza un tiro a giro innocuo per Confente.

Tuttavia il destino della gara prende una piega diversa al minuto 35 quando il Bari capitalizza il vantaggio.

Infatti Cianci, sul cross di Sarzi Puttini da sinistra, si innalza sulla difesa etnea e stacca di testa,

inventandosi una traiettoria sull’angolino opposto dove Confente non può arrivare,

e siglando così la rete dello zero a uno, la seconda personale in campionato.

Foto Riccardo Caruso

Sotto di un gol il Catania prova a reagire al minuto 44 con Russotto che,

ricevendo un filtrante centrale da Welbeck, si spinge verso la porta dopo aver superato in velocità la difesa pugliese,

ma spreca una buona occasione per pareggiare calciando lievemente permettendo a Frattali di bloccare senza difficoltà.

Al rientro dagli spogliatoi mister Raffaele prova a cambiare le carte in tavola inserendo in campo più propositività con il cambio di Golfo per Sales,

e più tardi lasciando spazio a Sarao al posto di Maldonado,

mentre nel Bari mister Carrera corre ai ripari cambiando Celiento per Minelli in difesa.

Appena qualche minuto dopo il fischio della ripresa il Catania reclama un calcio di rigore al quarantottesimo,

minuto in cui Di Piazza subisce una presunta spinta in area, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

Nella prima metà del secondo tempo gli etnei appaiono più reattivi e propensi ad accorciare le distanze,

trovando spesso spazi soprattutto sulle fasce e impegnando i difensori pugliesi in fase di ripiego.

Così al minuto 64 il Catania aggancia il pareggio e vanifica il vantaggio dei biancorossi.

Foto Riccardo Caruso

In questa occasione, infatti, Russotto lancia in area Sarao con un assist che l’attaccante rossazzurro sfrutta al meglio,

beffando di testa Frattali sul primo palo all’angolino rasoterra e insaccando il gol dell’uno a uno.

La formazione etnea insiste nell’area pugliese al minuto 75 quando Manneh si mette in mostra per uno scatto fulmineo in area,

e scambia con Sarao sotto porta che tenta una mezza girata insidiosa ma non fatale per Frattali.

A più di dieci minuti dalla fine della seconda frazione di gioco cambia l’approccio in casa Bari,

essendo i pugliesi più concentrati sul possesso palla ma in difficoltà per sfondare le linee avversarie.

Di contro il Catania sembra prendere coraggio soprattutto sulle marcature a uomo,

spostando il baricentro in avanti e rendendosi più pericolosi sotto porta.

Foto Riccardo Caruso

Ma durante i sei minuti di recupero si verifica un cambio di rotta importante in favore degli etnei,

dopo che Sarao perde la maglietta da gioco in area a causa di una trattenuta da parte di Bianco,

con l’arbitro che fischia il calcio di rigore.

Dal dischetto, però, Dall’Oglio stavolta non riesce a confezionare il secondo gol su calcio piazzato,

trovando di fronte a sé la reattiva risposta di Frattali che respinge in corner il pallone.

Nonostante il Bari rimanga in dieci uomini con l’espulsione di Bianco in questi minuti,

le due squadre terminano la gara sul punteggio di uno a uno,

coon il Catania che non acciuffa la rimonta in extremis su rigore,

e il Bari che esce dal “Massimino” ancora imbattuto sotto la gestione Carrera in panchina.

Foto Riccardo Caruso

CATANIA-BARI 1-1

CATANIA (3-5-2): Confente; Sales (46′ Golfo), Giosa, Silvestri; Calapai, Dall’Oglio, Maldonado (54′ Sarao), Welbeck, Pinto; Di Piazza (86′ Rosaia), Russotto (71′ Manneh).

A disp. di Raffaele: Santuro, Tonucci, Claiton, Albertini, Izco, Rosaia, Golfo, Manneh, Reginaldo, Sarao, Volpe, Vrikkis.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Ciofani, Sabbione, Minelli (46′ Celiento), Perrotta; Bianco, De Risio; D’Ursi (96′ Lollo), Maita, Sarzi Puttini; Cianci (62′ Candellone).

A disp. di Carrera: Fiory, Marfella, Celiento, Pinto, Colaci, Semenzato, Dargenio, Lollo, Rutigliano, Candellone, Daugenti, Mercurio.

ARBITRO: Giampiero Miele (Nola)

AMMONIZIONI: Ciofani (BA), Cianci (BA), Dall’Oglio (CT), Bianco (BA), Sarzi Puttini (BA), Giosa (CT), Bianco (BA)

ESPULSIONI: Bianco (BA)

RECUPERO: /; 6′ s.t.

MARCATORI: 35′ Cianci (BA); 64′ Sarao (CT)

