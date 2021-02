Covid in Sicilia, 474 nuovi casi e 18 morti. I test eseguiti sono 23.307. A Palermo quasi la metà dei nuovi positivi. Il dettaglio per provincia.

Covid in Sicilia, 474 nuovi casi e 18 morti. Sono 474 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 34 in più rispetto a ieri.

I test eseguiti sono 23.307, con una percentuale di positivi del 2% (ieri 1,8%).

Diciotto le vittime del virus, 2.119 i dimessi/guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 27 persone in meno (5 meno in terapia intensiva), per un totale di 1.007.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi nelle nove province siciliane:

Palermo 221; Catania 79; Siracusa 45; Messina 34; Agrigento 24; Ragusa 21; Trapani 18; Enna 17 e Caltanissetta 15.

Calano leggermente in Italia i contagi, meno i decessi.

I nuovi positivi In tutta Italia sono 14.931, ieri erano 15.479. Le vittime sono 251, ieri erano 353.

I test eseguiti sono 306.78 (ieri 297.128).

Il tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,2% (quindi c’è un calo dello 0,4% in 24 ore).

I positivi attuali sono aumentati di 2.175 unità, per un totale di 384.623.

le persone in isolamento domiciliare in aumento anche: sono 364.835 (2.277 in più). I dimessi e guariti sono invece 2.315.687 (+12.488 rispetto a ieri).

In Italia gli affetti da coronavirus da inizio epidemia sono ora 2.795.796, i morti complessivi sono 95.486.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.063, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri negli ospedali sono 137. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri.