Vaccinazioni in Sicilia, inizia campagna over 80. La Sicilia si attrezza per la campagna di vaccinazione di massa.

Le inoculazioni sono previste domani, in tutte le province della Sicilia.

La somministrazione dei vaccini anticovid per la popolazione over 80 (fino a tutta la classe 1941).

I centri vaccinali coinvolti complessivamente sono 66.

Alle strutture si aggiungeranno, a partire dal 1° marzo, le squadre sanitarie che effettueranno la vaccinazione a domicilio.

Le visite a domicilio per quei cittadini impossibilitati a raggiungere autonomamente i siti dove si effettuano le inoculazioni.

La stima prevista dall’assessorato regionale alla Salute è di circa 5 mila vaccini al giorno per la sola popolazione over 80.

A questi si aggiungono le somministrazioni sulle altre categorie che già rientrano nel piano vaccinale.

Il piano prevede secondo le disposizioni nazionali (forze dell’ordine, militari, personale della scuola e delle università e, a seguire, servizi di comunità ed essenziali).

Saranno anche in lista tutti i cittadini ai quali deve essere somministrata la dose di richiamo.

Ad oggi risultano prenotate 129.940 persone appartenenti al target over 80.

La campagna di vaccinazione si avvarrà anche degli hub provinciali in fase di realizzazione nelle città capoluogo.

Intanto proseguono i sopralluoghi nelle altre città siciliane dove saranno allestiti gli hub provinciali.

A Palermo, si attende l’apertura della struttura in fase di realizzazione nel padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo.

All’interno della struttura sono allocate circa 120 postazioni oltre alle aree di accoglienza e assistenza post inoculazione.

A Catania, il centro sarà realizzato all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo. L’area è messa a disposizione dal Comune.

Nei giorni scorsi l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha effettuato una ricognizione assieme al sindaco etneo Salvo Pogliese.

A Messina, dopo varie interlocuzioni individuato uno spazio all’interno della Fiera nel padiglione 7.

Questo spazio ritenuto idoneo dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche gli esperti della Protezione civile regionale e i rappresentanti dell’Asp.

A Siracusa il centro di vaccinazione sarà realizzato presso l’Urban Center di via Bixio, all’interno del quale saranno predisposte circa 30 postazioni.

Per quanto riguarda Caltanissetta il Cefpas, ospiterà le strutture all’interno del proprio plesso con palestre dove saranno approntati 24 box per le vaccinazioni.

A Ragusa, dopo il sopralluogo, scelto l’ex Ospedale civile in piazza Caduti di Nassiryia. ad Agrigento il centro sarà allestito nel Palacongressi

A Trapani la struttura vaccinale sarà realizzata nel Centro per l’integrazione degli immigrati, in contrada Cipponeri, e si avvarrà di circa 50 postazioni.

Enna, farà riferimento all’ospedale Umberto I.

Le postazioni saranno realizzate dal dipartimento regionale di Protezione civile nell’ambito delle misure collegate alla emergenza Covid.

Queste ultime si integreranno con i centri che già operano dallo scorso 27 dicembre.

Per la campagna vaccinale sul target over 80, secondo le disposizioni del piano nazionale, è previsto l’impiego dei vaccini Pfizer e Moderna.