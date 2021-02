Etna da vita a nuova eruzione piroclastica - video. il vulcanologo Boris Behncke: «la maggior parte nella valle del Bove e nella Valle del Leone».

A connotare l’attività vulcanica è ancora una volta un fenomeno stromboliano.

Il cratere interessato dall’attività è sempre quello di Sud-Est ma anche il Cono della Sella.

Il vulcano più alto d’Europa ha rigurgitato lava e cenere, emettendo una vistosa colonna di fumo.

La manifestazione si è sostanziata in una caduta di cenere vulcanica che ha interessato sia l’acese che la zona di Zafferana.

Particolarmente colpita da caduta di pietrame vulcanico la contrada di Zafferana chiamata Poggio Felice così come i comuni del catanese come per esempio S.Agata Li Battiati.

Interviene sull’argomento il vulcanologo dell’INGV Alessandro Bonforte:

«Si è avuto un graduale incremento dell’attività accompagnato da un aumento del tremore vulcanico».

«Il tutto è partito con un’attività stromboliana a seguito della quale si è alzata una colonna di gas. Abbiamo avuto violente esplosioni. Sempre più forti e frequenti».

Aggiunge l’esperto:

«L’attività è cresciuta di intensità e di frequenza finché non si sono determinate delle fontane di lava».

«Le esplosioni sono diventate talmente frequenti che non era possibile distinguerle».

Spiega il vulcanologo:

«L’attività poi di conseguenza crolla più rapidamente di come cresce. Già alle 9 del mattino si è capito che l’attività stava aumentando».

Conclude Bonforte:

«Abbiamo ovviamente assistito alla caduta di materiale poroso».

Diverse le colate secondo il vulcanologo Boris Behncke:

la maggior parte nella valle del Bove e nella Valle del Leone.

La colata verso sud-ovest ha invece interagito con la neve creando pennacchi.

Un piccolo ramo di colata si era diretto nella notte verso Torre del Filosofo.

