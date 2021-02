Dopo Ternana-Catania, parla Raffaele - video. Il tecnico etneo spiega la sconfitta: "Credo che ci sia poco da commentare quando si tratta di 5-1 ma dobbiamo dimenticare questa partita perché domenica abbiamo un’altra gara da valutare".

Dopo Ternana-Catania parla mister Raffaele – video

Dopo Ternana-Catania parla mister Raffaele – video. Dal campo del “Liberati” di Terni il Catania esce con una sconfitta pesante per cinque a uno,

sebbene la Ternana fosse una corazzata alla ricerca di continuità e dunque quella di oggi fosse una gara dal coefficiente di difficoltà elevato.

Al termine del match il tecnico etneo Giuseppe Raffaele ha esposto la sua visione sul risultato finale,

specificando come gli etnei siano stati in gara per sessanta minuti,

salvo poi cedere negli ultimi frangenti davanti a una Ternana indomabile tra le mura amiche.

Ciononostante il tecnico etneo ha sottolineato le numerose opportunità per riagganciare le distanze dai rossoverdi,

opportunità che, tuttavia, non hanno avuto alcun riscontro se non nella rete del due a uno sul colpo di testa di Sarao.

Infine mister Raffaele ha puntato i riflettori anche sulla prossima gara di domenica contro il Bari,

un confronto importante per entrambe le compagini in cui servirà lucidità e serenità da parte del Catania.

Queste le parole di mister Raffaele:

“Per sessanta minuti abbiamo fatto una buona gara al netto degli episodi,

dopo il due a zero con un tiro incredibile di Mammarella e con una deviazione sfortunata su un tiro innocuo l’avevamo ripresa,

abbiamo avuto tre volte la possibilità di pareggiare”.

Spiega il tecnico:

“Al 4-1 è finita la partita, anche a livello energetico”.

“L’ultimo quarto d’ora dovevamo essere più bravi a tenere più strette le linee perché con squadre come queste rischi di prendere l’imbarcata”.

E precisa:

“Se fossimo riusciti a riprenderla sul 2-2 questa gara avrebbe preso un’altra piega”.

Conclude Raffaele:

“In questi quattro giorni abbiamo la possibilità di trasformare questa partita in rabbia positiva per la gara di domenica”.