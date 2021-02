Coronavirus in Sicilia, 480 positivi e 26 morti. Eseguiti circa 25.000 test. Palermo la provincia più colpita. Il dettaglio per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 480 positivi e 26 morti

Coronavirus in Sicilia, 480 positivi e 26 morti. Stabile nell’isola la situazione rispetto a ieri (476 casi).

I test eseguiti sono 25.000, con una percentuale di positivi leggermente in calo (1,9% contro il 2% di ieri).

Le vittime registrate sono 26, i dimessi/guariti 1.105.

Negli ospedali ricoverate 40 persone in meno, nel saldo tra ingressi e uscite (9 meno in terapia intensiva).

Questi i nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

Palermo 176; Catania 111; Messina 51; Siracusa 50; Caltanissetta 29; Ragusa 24; Agrigento 16; Enna 16 e Trapani 7.

In Italia leggero aumento dei contagi, ancora alto il numero delle vittime.

I nuovi casi di coronavirus in tutto il Paese sono 13.762. I decessi sono 347.

I test eseguiti sono 288.458, il tasso di positività che sale al 4,8% dal 4,1% di ieri.

I positivi attuali sono 384.501 (4.363 in meno), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (17.771 in più). Le vittime totali, invece, sono 94.887.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono di 2.045, due in più rispetto a ieri. I pazienti ospedalizzati con sintomi, sono 17.963 (311 in meno).