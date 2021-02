Ternana-Catania 5-1, etnei poco reattivi. La Ternana consolida il primo posto in classifica ottenendo tre punti in pompa magna contro un Catania assuefatto all'effetto Lucarelli e poco cinico sotto porta.

Ternana-Catania 5-1, etnei poco reattivi. Nella venticinquesima giornata di Serie C il Catania affronta in trasferta la capolista Ternana allo stadio “Libero Liberati”.

La formazione di mister Lucarelli, ex tecnico etneo nella passata stagione,

scende in campo con il 4-4-1-1 intercambiabile in un 4-2-3-1 in fase di manovra offensiva.

Tra i pali titolare Antony Iannarilli, mentre in difesa spazio ai terzini Mario Defendi e Carlo Mammarella,

e alla coppia Boben-Kontek nel mezzo.

Sulle corsie esterne l’allenatore rossoverde sceglie il capocannoniere del Girone C Anthony Partipilo e Federico Furlan a sostegno dell’attacco,

con i mediani Fabrizio Paghera e Aniello Salzano a occupare il centrocampo.

Nel reparto offensivo titolare il centravanti Daniele Vantaggiato supportato dal trequartista Cesar Falletti.

Per il Catania mister Raffaele adotta un 3-4-3 innovativo. In porta conferma per Alessandro Confente.

Nel tridente difensivo titolari i laterali Tommaso Silvestri e Denis Tonucci con Antonio Giosa in mezzo.

Nelle retrovie laterali del campo spazio ai terzini avanzati Luca Calapai e Andrea Zanchi,

mentre in mediana il tecnico etneo riconferma Jacopo Dall’Oglio,

a segno nello scorso match, e Nana Welbeck.

In attacco novità dal primo minuto per Kalifa Manneh in posizione d’esterno assieme a Francesco Golfo,

con la punta di diamante Manuel Sarao a completare l’assetto dell’allenatore siciliano.

Sin dai primi minuti di gara si evidenzia un atteggiamento a viso aperto da parte di entrambe le squadre,

sebbene la Ternana dimostri di possedere quella marcia in più per andare subito in vantaggio attaccando frequentemente.

E infatti passa poco più di un minuto dal gol in favore degli umbri che sbloccano subito il risultato.

In questa occasione la Ternana concretizza la prima offensiva in area avversaria e,

dopo un lavoro difensivo degli etnei che impediscono ai rossoverdi di entrare in area,

Mammarella dalla lunga distanza calcia al volo formando una traiettoria personale che beffa Confente all’angolino destro rasoterra,

siglando così la rete dell’uno a zero alla prima conclusione della Ternana.

In seguito la squadra rossoverde insiste sotto porta anche al sesto minuto quando Vantaggiato,

ricevendo palla da Defendi da destra, si coordina per il tiro di prima al volo che si esaurisce di poco fuori,

ma il guardalinee fischia l’offside per l‘attaccante umbro.

Il gioco propositivo di mister Lucarelli e della sua Ternana condanna il Catania a distanza di dieci minuti,

quando gli umbri raddoppiano le distanze dai rossazzurri con un pizzico di fortuna che accompagna il dominio rossoverde.

Stavolta, infatti, Defendi prova la conclusione potente dalla distanza verso lo specchio della porta,

ma Giosa involontariamente devia il pallone in rete senza che Confente possa arrivare in tempo ad allontanarlo,

subendo così il Catania l’autogol del due a zero.

Tra gli undici titolari etnei la situazione si aggrava al minuto 18 quando mister Raffaele è costretto al cambio,

inserendo Di Piazza al posto dell’infortunato Zanchi.

Dopo un’occasione sprecata da parte della Ternana al minuto 26 con Confente che respinge la sassata di Vantaggiato in area,

esattamente al minuto 36 il Catania riesce ad accorciare le distanze dagli umbri su calcio di punizione.

Infatti, sul cross di Dall’Oglio, è Sarao a staccare di testa sovrastando la difesa avversaria e siglando il gol del due a uno.

Anche al minuto 38 i rossazzurri sfiorano il pareggio nel corso di un contropiede che vede Di Piazza a segno a tu per tu con Iannarilli,

ma anche in questa occasione il guardalinee vanifica l’azione degli ospiti segnalando il fuorigioco.

In questi minuti del match il Catania assume più coraggio e compattezza contro una corazzata che tiene botta alle avanzate avversarie,

mettendo in mostra un fraseggio fra i reparti e costruendo con più calma in fase di possesso.

Ciononostante la Ternana dimostra di essere perfettamente in partita senza farsi abbattere e realizzando la quarta rete della partita.

In particolare è al minuto 44 che i rossoverdi, approfittando di una carambola in area su calcio di punizione,

si allontanano ulteriormente dagli etnei grazie alla zampata di Paghera sotto porta,

portandosi così in vantaggio sul punteggio di tre a uno.

Al rientro dagli spogliatoi entrambi gli allenatori apportano delle modifiche al proprio assetto,

con Pinto che subentra a Giosa nel Catania portando in campo corsa e velocità dalle retrovie,

e Damian che, invece, sostituisce Paghera, senza particolari sconvolgimenti da un punto di vista tattico nella sponda umbra.

Il primo squillo del secondo tempo appartiene al Catania nel corso del cinquantesimo,

minuto in cui Di Piazza in tre tocchi scarica il sinistro in porta trovando la pronta reazione di Iannarilli.

A questo punto il tecnico della Ternana opta per spostare il baricentro verso la metà campo con un 3-4-2-1,

concedendo pochi spazi al Catania e limitando le incursioni offensive con i cambi di Suagher e Frascatore al posto di Furlan e Mammarella.

Così al minuto 64 la formazione rossoverde si rende pericolosa sotto porta con Vantaggiato il quale,

sul passaggio di Defendi, a tu per tu con Confente non calibra bene il tiro rasoterra spedendo la sfera a lato della porta.

Non solo solo le occasioni dalla distanza ravvicinata ma anche quelle improbabili a caratterizzare l’elemento sorpresa della Ternana,

squadra che ormai domina al “Liberati” su un Catania che gioca comunque a testa alta e con determinazione.

In questo contesto al minuto 66 i rossoverdi calano il poker del quattro a uno tra le mura amiche grazie a una conclusione balistica di Damian che,

ubriacando la difesa catanese dal limite,

sforna un tiro a giro che si insacca sul secondo palo beffando il portiere rossazzurro e consolidando il risultato.

Quando il copione del match non sembri ipotizzare nuovi colpi di scena in gara,

è al minuto 81 che la Ternana sfrutta il carburante in riserva per firmare la cinquina sul tandem Defendi-Vantaggiato.

Infatti in questi frangenti il centrocampista umbro tende un assist preciso per l’attaccante ex Livorno,

il quale si innalza sopra le marcature etnee e colpendo di testa scaglia il pallone dove Confente non può arrivare in tuffo,

mettendo a segno la nona rete in campionato con la maglia rossoverde.

Fino alla fine del match il Catania appare assuefatto all’effetto Lucarelli non mettendo in mostra una reazione degna di nota,

e, al contrario, subendo il contenimento umbro senza possibilità di ripresa.

Soltanto al minuto 89 gli etnei impensieriscono la Ternana quando Maldonado sfiora il palo sinistro su punizione,

ma stavolta non si capitalizza a pieno il calcio piazzato come nel caso dell’unica rete siglata.

Così, anche dopo i tre minuti di recupero, non si verificano particolari occasioni last minute tali da insidiare l’avversario.

Dunque termina sul punteggio di cinque a uno il confronto fra Ternana e Catania allo stadio “Libero Liberati”,

con la Ternana che mantiene l’imbattibilità da inizio stagione conquistando tre punti in pompa magna,

e il Catania che manca di carattere alla ripresa del secondo tempo,

tenendo comunque in considerazione il valore della squadra umbra fino ad ora operato al meglio in tutte le sue sfaccettature.

TERNANA-CATANIA 5-1

TERNANA (4-4-1-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella (54′ Frascatore); Partipilo (68′ Peralta), Paghera (46′ Damian), Salzano, Furlan (54′ Suagher) ; Falletti (75′ Torromino); Vantaggiato.

A disp. di Lucarelli: Vitali, Celli, Damian, Proietti, Ferrante, Torromino, Russo, Suagher, Raicevic, Peralta, Laverone, Frascatore.

CATANIA (3-4-3): Confente; Silvestri, Giosa (46′ Pinto), Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi (18′ Di Piazza); Manneh (61′ Sales), Sarao (76′ Reginaldo), Golfo (76′ Maldonado).

A disp. di Raffaele: Santurro, Claiton, Rosaia, Reginaldo, Vrikkis, Izco, Maldonado, Albertini, Sales, Pinto, Lo Duca, Di Piazza.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Teramo)

AMMONIZIONI: Salzano (TR), Pinto (CT)

RECUPERO: 3′ p.t.;

MARCATORI: 2′ Mammarella (TR); 16′ aut. Giosa (CT); 36′ Sarao (CT); Paghera (TR); 66′ Damian (TR); 81′ Vantaggiato (TR).

