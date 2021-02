Ternana-Catania, etnei sfidano la capolista. Il match valevole per la venticinquesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 17 febbraio alle 15 allo stadio "Libero Liberati" di Terni.

Ternana-Catania, etnei sfidano la capolista. Dopo il successo interno contro la Virtus Francavilla grazie al rigore di da Dall’Oglio,

il Catania prepara la trasferta contro la Ternana di mister Cristiano Lucarelli,

compagine attualmente in cima alla classifica e protagonista di una stagione eccellente in Serie C.

Il confronto valevole per la venticinquesima giornata di campionato è in programma mercoledì 17 febbraio alle 15 e 30 allo stadio “Libero Liberati” di Terni.

Per la formazione etnea si tratta di una gara dal coefficiente di difficoltà elevato,

non solo in virtù dell’attuale posizionamento in classifica da parte degli umbri,

ma anche per l’approccio competitivo alla gara della stessa Ternana al momento imbattuta sin dall‘inizio del campionato.

Inoltre, in occasione del match infrasettimanale di domani, mister Raffaele dovrà fare i conti con alcuni giocatori indisponibili,

tra i quali spicca anche Martinez tra i pali per via di una colica addominale,

oltre agli attaccanti Russotto, Piccolo e Volpe, ai box già dalla scorsa giornata.

Ciononostante per l’allenatore rossazzurro sarà importante gestire i turnover in considerazione anche della prossima gara contro il Bari,

avendo così gli etnei due impegni ravvicinati su cui lavorare con costanza e concentrazione.

D’altro canto gli etnei incontrano una corazzata del Girone C che,

grazie al lavoro di mister Lucarelli e alla rosa rossoverde in cui spiccano elementi di valore,

sino ad ora ha dimostrato di meritare il primato tenendo una distanza di dodici punti dall’Avellino al secondo posto n classifica.

Per quanto concerne il dettaglio tecnico-tattico, alla base del tipo di gioco dell’ex tecnico etneo c’è il 4-2-3-1,

modulo che permette alla Ternana di costruire efficacemente in fase di possesso palla,

senza trascurare il contenimento difensivo in caso di contropiedi avversari.

In quest’ottica non stupiscono i dodici gol di Anthony Partipilo,

attaccante della formazione umbra capocannoniere in Serie C.

Dunque il match di mercoledì pomeriggio lascerà spazio a uno spettacolo tanto dinamico quanto agonistico,

con la squadra siciliana pronta a non subire la sconfitta anche nel girone di ritorno contro i rossoverdi,

e la Ternana in corsa per la promozione diretta,

puntando anche a mantenere il record di imbattibilità dei maggiori campionati a livello europeo.

Questi i ventitré convocati per la sfida contro la Ternana:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai,

3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa, 31 Lorenzo Lo Duca,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco,

15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI:

33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo,

19 Kalifa Manneh, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis;