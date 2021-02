Etna, cenere e lapilli sulle strade sindaci in allerta. Vietato usare i mezzi a due ruote. Ordinanza sindaci, fissato limite di velocità a 30 km orari per le auto.

Etna, cenere e lapilli sulle strade sindaci in allerta. Massiva la caduta sul territorio della città etnea di cenere e lapilli.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità, il sindaco di Catania Salvo Pogliese firma un’ordinanza.

Il documento vieta, temporaneamente, la circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli).

Inoltre il primo cittadino impone in tutte le strade del territorio comunale la riduzione della velocità a 30 km orari come limite massimo.

Il limite di velocità di percorrenza è applicato alle automobili, e ancora gli autocarri e alle vetture pesanti.

Infine nel documento del sindaco, è disposto ai cittadini di depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati,

in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità dei cassonetti utilizzati normalmente per il conferimento dei rifiuti.

Il sindaco Pogliese raccomanda ai cittadini la massima prudenza e di limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità.

Anche il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso ha attivato le procedure per fronteggiare l’emergenza cenere vulcanica.

Spiega Giammusso:

«A seguito dell’attività esplosiva che ha interessato l’Etna nel pomeriggio di oggi 16 febbraio 2021 e la conseguente ricaduta di cenere e lapilli su tutto il territorio comunale,

è stata interdetta la circolazione dei veicoli a due ruote mentre le auto dovranno rispettare il limite di 30 Km/h».

Aggiunge il primo cittadino di Gravina di Catania:

«Contestualmente sarà avviato il servizio straordinario di pulizia straordinaria delle strade, mentre saranno predisposti dei presidi nei principali snodi viari con apposita segnaletica».

Conclude Giammusso: «Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti».