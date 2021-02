Mafia, ordigni davanti casa e bar dei Zuccaro. Due bombe carta sono state fatte esplodere in via Vittorio Emanuele di Catania.

Mafia, ordigni davanti casa e bar dei Zuccaro. Due bombe carta sono esplose la notte scorsa in via Vittorio Emanuele a Catania.

La prima davanti la casa e l’altra al bar di Angelo Zuccaro, 55 anni, fratello del boss ergastolano Maurizio.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile della Questura.

Maurizio Zuccaro è detenuto dopo la condanna, diventata definitiva il 1 ottobre del 2020, al carcere a vita per l’omicidio di Luigi Ilardo.

Quest’ultimo cugino del capomafia Giuseppe “Piddu” Madonia e confidente del colonnello dei carabinieri Michele Riccio.

Confidente ucciso a Catania il 10 maggio del 1996 perché aveva informazioni per fare catturare l’allora capo di Cosa nostra, Bernardo Provenzano.

Le due esplosioni hanno danneggiato la porta di ingresso del palazzo e la saracinesca del bar, oltre ad alcune auto in sosta e una colonnina dell’Enel.

Sul luogo dove sono avvenute le deflagrazioni sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Sull’episodio indaga la squadra mobile.

Angelo Zuccaro, in passato condannato per furto e denunciato per estorsione,

ha un curriculum criminale inferiore a quello del fratello ritenuto invece esponente di spicco della cosca Santapaola.