Catania-Virtus Francavilla 1-0, Dall'Oglio incisivo. La formazione etnea conquista tre punti tra le mura amiche grazie al rigore trasformato dal centrocampista siciliano nella seconda frazione del secondo tempo. Pugliesi poco presenti sotto porta con un solo tiro nello specchio.

Osservato un minuto di silenzio in onore di Grazia Codiglione, moglie dell’ex presidente etneo Angelo Massimino,

che ha preso le redini della società rossazzurra dal 1996 al 2000.

Foto Riccardo Caruso

Per i padroni di casa mister Raffaele sceglie il 3-4-1-2. In porta titolare il giovane Alessandro Confente.

Nel tridente difensivo conferma per Simone Sales e Tommaso Silvestri ai lati con Antonio Giosa in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio ad Alessandro Albertini, che sostituisce last minute Luca Calapai,

e Andrea Zanchi a sostegno del centrocampo con Nana Welbeck e Giacomo Rosaia.

Nel reparto offensivo il tecnico etneo sceglie Francesco Golfo dietro le due punte Reginaldo e Matteo Di Piazza.

Foto Riccardo Caruso

La Virtus Francavilla scende in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali conferma per il portiere classe 1998 Bryan Costa.

In difesa mister Trocini schiera i laterali Matteo Calcagno e Luca Sparandeo assieme al centrale Alessandro Caporale.

Sulla mediana spazio per Giovanni Tchetchoua e Manuele Castorani alle spalle del playmaker Domenico Franco,

mentre a supporto del reparto offensivo titolari i terzini avanzati Leonardo Di Cosmo e l’ex Catania Leonardo Nunzella.

Foto Riccardo Caruso

A completare il modulo pugliese conferma per il duo offensivo composto da Nicola Ciccone e Federico Vasquez.

Ritmi elevati e atteggiamento mastino sono le prerogative dei primi minuti di gara,in cui entrambe le squadre,

ma in particolar modo la formazione pugliese,

concedono qualche fallo di troppo per fermare le manovre avversarie in costruzione.

Foto Riccardo Caruso

Dal punto di vista tattico il Catania punta di più l’attenzione sul possesso palla,

mentre la Virtus Francavilla si rivela efficace nelle chiusure difensive evitando buchi davanti la porta.

Dopo il tiro fuori misura di Silvestri da centrocampo al minuto 13,

gli etnei cominciano a prendere man a mano spazio dentro l’area pugliese,

impedendo ai biancoazzurri di rendersi insidiosi in attacco.

Così nel corso del minuto 19 il Catania impegna la Virtus Francavilla in due occasioni,

Foto Riccardo Caruso

dapprima con un colpo di testa poco potente di Silvestri su punizione di Rosaia dalla distanza,

e in seguito con la sassata di Reginaldo che Costa respinge lontano dall’area,

con Welbeck che un minuto dopo prova la conclusione ma anche stavolta il portiere pugliese risponde presente e nega la gioia del gol agli etnei.

Fino alla prima mezz’ora del match si attenua l’intensità delle due corazzate,

sebbene la Virtus Francavilla provi, ma senza successo, ad andare in vantaggio sfruttando le corsie esterne più volte,

e il Catania spinga in avanti grazie all’apporto di Welbeck e Rosaia,

impedendo ai pugliesi di entrare in area e capitalizzare dalla distanza ravvicinata.

Foto Riccardo Caruso

Tant’è vero che per tutto il primo tempo la formazione biancoazzurra non riesce a concretizzare il primo tiro in porta.

Ciononostante i rossazzurri proseguono nell’avanzata offensiva a sfiorano il vantaggio al trentottesimo,

minuto in cui Di Piazza, sul cross di Zanchi dalla sinistra,

non controlla il pallone su deviazione di Sparandeo sotto porta e fa carambolare la sfera vicino Costa,

che in questo modo può ammaestrare il pallone senza difficoltà.

Inoltre il Catania ci riprova al minuto 39 quando lo stesso Zanchi carica il destro,

ma ancora una volta il portiere pugliese si rende protagonista con una parata prodigiosa che difende l’inviolabilità della porta.

Foto Riccardo Caruso

Al rientro dagli spogliatoi la formazione etnea mantiene il pressing costante della prima frazione di gara,

avvicinandosi al gol nel corso del minuto 48 con un cross di Reginaldo che la difesa pugliese involontariamente respinge di testa sul palo,

rischiando l’autogol per la sua squadra.

Da evidenziare in questi minuti è anche la rovesciata di Di Piazza al minuto 50 che,

sul cross dalla distanza di Welbeck, si alza sopra la traversa risvegliando l’impegno dell’attaccante etneo.

In seguito mister Raffaele adotta il primo cambio della partita,

sostituendo Pinto per Zanchi che torna in campo dopo un lungo infortunio.

Foto Riccardo Caruso

Inoltre il tecnico etneo inserisce forze fresche,

senza però modificare particolarmente l’assetto con i cambi di Maldonado e Dall’Oglio al posto di Rosaia e Reginaldo,

e attribuendo maggior equilibrio tattico al baricentro rossazzurro.

Anche mister Trocini prova a cambiare le carte in tavola nel corso del minuto 68,

puntando sul cambio di Zenuni per Castorani e inserendo anche Maiorino per Tchetchoua,

aumentando così gli uomini utili per le manovre offensive.

Tuttavia il destino della gara subisce un ribaltamento quando Sparandeo atterra fallosamente Golfo in area al minuto 74,

con il direttore di gara che decreta il calcio di rigore in favore degli etnei.

Dal dischetto si presenta Dall’Oglio, il quale trasforma il penalty e porta in vantaggio il Catania per uno a zero.

Paradossalmente la prima conclusione del match della Virtus Francavilla al minuto 77 in risposta al gol subito rischia di vanificare il vantaggio etneo,

ma in questa occasione Confente si impone in uscita sull’autore del tiro Maiorino e in corner impedisce colpi di scena improvvisi.

Sullo scadere dei novanta minuti il Catania riesce a contenere le azioni avversarie senza rinunciare alla costruzione offensiva,

mentre la Virtus Francavilla fatica a trovare spazio e a concludere in porta in virtù di un possesso palla maggiore degli etnei.

Foto Riccardo Caruso

Nonostante i quattro minuti di recupero a fine match, le due squadre non vanno oltre l’uno a zero.

Dunque il Catania conquista una vittoria importante non solo ai fini della classifica ma anche del filotto di impegni concatenati in campionato,

con la Virtus Francavilla che, al di là della sconfitta esterna, dimostra di essere in corsa per i playoff,

come dimostra l’attuale nono posto in classifica,

e mettendo in luce grande carattere e agonismo.

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

CATANIA (3-4-1-2): Confente; Sales, Giosa, Silvestri; Albertini, Welbeck, Rosaia (58′ Maldonado), Zanchi (54′ Pinto); Golfo; Reginaldo (58′ Dall’Oglio), Di Piazza (73′ Sarao).

A disp. di Raffaele: Martinez, Tonucci, Claiton, Lo Duca, Albertini, Izco, Maldonado, Dall’Oglio, Pinto, Manneh, Sarao, Vrikkis.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Costa; Calcagno, Caporale, Sparandeo; Di Cosmo, Tchetchoua (73′ Maiorino), Franco, Castorani (68′ Zenuni) Nunzella; Ciccone (85′ Adorante), Vazquez.

A disp. di Trocini: Criapino, Negro, Delvino, Celli, Pambianchi, Zenuni, Mastropietro, Maiorino, Adorante, Carella.

ARBITRO: Mario Cascone (Nocera Inferiore)

AMMONIZIONI: Zanchi (CT), Pinto (CT), Dall’Oglio (CT), Tchetchoua (VFR)

RECUPERO: 2′ p.t.;

MARCATORI: 75′ Dall’Oglio (CT)

