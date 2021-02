Verso Catania-Virtus Francavilla, parla Raffaele - video. In occasione della gara interna di sabato 13 febbraio alle 12 e 30 il tecnico etneo non avrà a disposizione Russotto, Piccolo e Volpe in attacco. Torna fra i convocati Pinto.

Catania-Virtus Francavilla, parla Raffaele – video

Catania-Virtus Francavilla, parla Raffaele – video. Alla vigilia del match di sabato mattina del 13 febbraio tra Catania e Virtus Francavilla,

nell’odierna conferenza pre-gara a Torre del Grifo è intervenuto il tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele,

che ha analizzato l’entità della gara di domani tenendo in considerazione anche i prossimi impegni ravvicinati per gli etnei.

Secondo le parole di Raffaele sarà indispensabile ottenere i tre punti tra le mura amiche,

in virtù di una corazzata come la Virtus Francavilla in netta ripresa rispetto ai mesi precedenti.

Per il tecnico etneo le parole chiave sono concentrazione e agonismo,

sottolineando come sia importante attenzionare qualsiasi situazione in campo per contrastare la formazione pugliese,

squadra con una precisa identità di gioco e una forma fisica notevole.

Inoltre mister Raffaele ha posto l’accento sulla disponibilità dei giocatori in rosa,

evidenziando la necessità del “bisogno di più uomini perché cinque partite in quindici giorni vuol dire tanto dispendio,

anche dal punto di vista mentale e dell’adrenalina”.

Infine per l’allenatore rossazzurro è fondamentale l’unità del collettivo etneo,

affermando come l’impegno di ciascuno sia costruttivo ai fini di un gruppo tanto compatto quanto grintoso.

Queste le parole di mister Raffaele:

“Affrontiamo una squadra in salute che negli ultimi due mesi ha risalito la china in classifica, ha fatto delle partite importanti,

quindi dobbiamo avere la testa solo a concentrarci su questa partita perché la Virtus Francavilla ha uno stato di salute da primi posti”.

Focus sulla Virtus Francavilla:

“Ha un attacco temibile, a centrocampo ha giocatori che hanno feeling col gol e da tre anni lavora con lo stesso allenatore,

e la affrontiamo in un momento di grande salute”.

Situazione interne in vista di un fitto calendario in campionato:

“Abbiamo diffidati, bisogna gestire anche loro, alcuni negli stessi ruoli”.

“La cosa migliore è guardare la singola partita, dare il meglio e dopo valutare tutte le situazioni”.

E specifica:

“In questo momento fare punti è la cosa principale,

ci vuole una nostra prestazione determinata che deve essere perfetta sotto il punto di vista agonistico e del gioco”.

Mister Raffaele avverte:

“Rispetto molto ogni avversario, non ci sentiamo migliori o inferiori rispetto a nessuno”.

E spiega:

“Abbiamo bisogno sempre del massimo agonismo e concentrazione,

siamo una squadra che ruota su un collettivo dove le individualità possono fare bene,

ma se manca la prestazione poi facciamo fatica”.

Possibile turnover in attacco:

“Come attaccanti abbiamo alternative con Reginaldo, Golfo e Di Piazza, c’è Manneh come esterno”.

“In questo momento possiamo ruotare questi cinque giocatori in attacco,

poi aspettiamo il rientro di Piccolo e Russotto, in questa serie di partite si alterneranno”.

E sottolinea:

“Tutti sono nel contesto e tutti si sentono protagonisti, deve essere così fino alla fine”.

Varietà sul modulo:

“Non possiamo fossilizzarci su determinati sistemi di gioco quest’anno”.

“Quando adeguiamo un modulo lo adeguiamo in base alle caratteristiche dei giocatori che vanno in campo”.

Conclude l’allenatore rossazzurro:

“Fra la dodicesima in classifica a 27 punti e la quarta in classifica ci sono nove punti”.

“Questo è il momento di fare punti e di essere ambiziosi nella maniera che la partita riterrà opportuno”.

Questi i ventitré convocati per la sfida contro la Virtus Francavilla:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa, 31 Lorenzo Lo Duca,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo,

19 Kalifa Manneh, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.