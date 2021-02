Sicilia in zona gialla da fine settimana. Nell’isola calano i contagi e la tensione comincia ad allentarsi. Musumeci: «ipotesi ristoranti aperti fino alle 22».

Sicilia in zona gialla da fine settimana

Sicilia in zona gialla da fine settimana. I contagi Covid in Sicilia sono in calo e la tensione comincia ad allentarsi.

Se dovessero continuare questi dati incoraggianti, l’isola potrebbe diventare zona gialla.

Il presidente Musumeci:

«Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva,

dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale».

Aggiunge Musumeci:

«Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l’introduzione della zona gialla.

Continua il capo della giunta regionale:

«Mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino».

Musumeci conclude:

«Chiederemo la deroga per le 22 solo per questo weekend, poi seguiremo i criteri dello Stato che regolano la zona gialla,

sperando, ovviamente, in decisioni che aiutino i tanti operatori economici in grandi difficoltà».