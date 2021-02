Coronavirus in Sicilia, 760 contagi e 26 morti. Covid e morti risalgono, metà casi a Palermo. I test eseguiti sono 21.602. Positività passa dal 3,1 al 3,5%.

Coronavirus in Sicilia, 760 contagi e 26 morti

Coronavirus in Sicilia, 760 contagi e 26 morti. Non cala il numero dei positivi giornalieri. I positivi ieri erano 695.

I test eseguiti sono 21.602. Il tasso di positività passa dal 3,1 al 3,5%. I morti registrati sono Ventisei.

Le persone ricoverate negli ospedali sono 42 in meno (5 meno in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 1.666.

Ecco i nuovi contagi suddivisi per provincia:

Palermo 374; Catania 104; Siracusa 85; Messina 66; Trapani 43; Caltanissetta 33; Agrigento 28; Ragusa 20 e 7 a Enna.

La Sicilia è ottava in Italia nella classificazione della pandemia e scende di una posizione rispetto a ieri.

Il maggior incremento di contagi è stato accertato in Lombardia con 2.434, seguita da Campania 1.694, Emilia Romagna 1.345 e Lazio 1.271.

In Italia salgono i positivi, stabile il numero delle vittime.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 15.146. Le vittime registrate sono 391.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 292.533 test, contro i 310.994 di ieri, quasi 20 mila test in meno.

il tasso di positività torna a crescere, passando dal 4,1% al 5,1%

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva sono 2.126, due in meno rispetto a ieri.

I pazienti con sintomi sono 18.942 (338 in meno rispetto a ieri.

In Italia le vittime complessive del coronavirus a oggi sono 92.729.

La Valle d’Aosta per il secondo giorno consecutivo non registra decessi per coronavirus.