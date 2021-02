Catania anticipa la gara contro la Virtus Francavilla. Il match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C è in programma sabato 13 febbraio alle 12,30 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania anticipa gara contro la Virtus Francavilla

Catania anticipa gara contro la Virtus Francavilla. Dopo il secondo rinvio della gara in trasferta sul campo di Pagani,

gara inizialmente in calendario mercoledì 10 febbraio valevole per la prima giornata del girone di ritorno,

in casa Catania proseguono gli allenamenti in vista del prossimo turno di campionato contro la Virtus Francavilla.

Il match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C è in programma sabato 13 febbraio alle 12 e 30 al “Massimino”,

a seguito della richiesta di anticipo di un giorno da parte di entrambe le società,

in considerazione anche del fitto calendario di impegni che la formazione di casa dovrà seguire.

In vista del confronto con i pugliesi mister Raffaele e il suo staff dovranno valutare le condizioni di Andrea Russotto,

e discutere su un eventuale minutaggio da concedere all’esterno etneo.

Inoltre, sempre nel reparto offensivo, l’allenatore rossazzurro non potrà avere ancora a disposizione il nuovo acquisto Michele Volpe,

mentre è prossimo al recupero totale Giovanni Pinto in difesa,

il quale già nella scorsa settimana si è aggregato alla squadra dopo un lungo infortunio.

In quest’ottica è possibile ipotizzare un tridente d’attacco titolare contro la Virtus Francavilla,

con Reginaldo che, oltre a Di Piazza e Sarao pronti a dare il proprio apporto in campo,

potrebbe trovare più spazio dopo la prima rete in stagione nella gara contro il Monopoli.

Il Catania nelle ultime tre gare è riuscito ad ottenere due vittorie e il recente pareggio in casa della Juve Stabia,

non avendo ancora subito la sconfitta tra le mura amiche nel girone di ritorno,

e trovando dinnanzi a sé la chance di poter salire in classifica così da lasciare il sesto posto.

Sulla sponda opposta la Virtus Francavilla aggredisce il tabellone con ventotto punti,

e un nono posto che consoliderebbe l’obiettivo dei playoff a fine stagione.

Inoltre la formazione pugliese appare come un avversario ostico per il Catania in virtù dei successi esterni sino ad ora ottenuti,

come dimostrano le vittorie sui campi di Palermo e Vibonese, entrambe sul punteggio di uno a due.

A dare filo da torcere agli etnei potrebbe essere Federico Vasquez,

attaccante argentino biancoazzurro giunto a quota cinque gol con la Virtus Francavilla,

secondo capocannoniere dei pugliesi con il centrocampista Davide Castorani con una rete in più.

Dunque il confronto fra Catania e Virtus Francavilla permetterà alle due corazzate di dimostrare il proprio valore in questa seconda frazione di campionato,

e vedrà affrontarsi due avversari che non temono né il gioco a viso aperto,

né mancano di cattiveria agonistica nei momenti in cui è necessario ribaltare la partita.