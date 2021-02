Covid-19 in Sicilia, 695 contagi e 29 vittime. I test eseguiti sono 22.360. Palermo e Catania simili i numeri dei positivi. Il dettaglio per provincia.

Covid-19 in Sicilia, 695 contagi e 29 vittime. Nelle ultime 24 ore i test eseguiti sono 22.360.

Ieri i positivi erano 744. Il tasso di positività scende dal 3,3 al 3,1%.

I morti giornalieri sono ventinove. 59 in meno le persone ricoverate negli ospedali (6 in meno in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 1.600.

Questi i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 218; Catania 197; Messina 93; Agrigento 58; Siracusa 38; Trapani 33; Ragusa 23; Caltanissetta 22 ed Enna 13.

La regione Sicilia è settima in Italia per numero di positivi giornalieri.

In Italia leggero calo dei positivi, sempre alto il numero dei morti.

I nuovi casi in tutto il Paese sono 12.956 con 310.994 tamponi eseguiti.

Il tasso di contagio rimane al 4,1%. I deceduti sono 336. In calo i ricoverati con sintomi (232 in meno rispetto a martedì), stabili le terapie intensive.

I contagi totali accertati da inizio pandemia sono 2.641.238, di cui 2.165.817 sono guariti o sono stati dimessi (16.467 in più nelle ultime 24 ore).

I deceduti complessivi a causa del virus sono 92.338. I positivi attuali sono 410.111.

La Lombardia resta ancora la regione con il maggior numero di contagi con 1.849 persone.

Segue la Campania con 1.635; la Puglia 1.063; il Lazio 1.027; l’Emilia-Romagna 930; il Veneto 828; la Provincia di Bolzano 789; la Sicilia 695; la Toscana 671 e il Piemonte 669.