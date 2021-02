Coronavirus in Sicilia, 744 positivi e 24 morti. I tamponi eseguiti sono 21.948. 3,3% il tasso di contagio. giù i ricoveri e molti guariti.

Coronavirus in Sicilia, 744 positivi e 24 morti

Coronavirus in Sicilia, 744 positivi e 24 morti. Nelle ultime 24 ore i tamponi eseguiti sono 21.948, il tasso di positività sale al 3,3% (ieri era il 2,1%).

Negli ospedali continuano a scendere i ricoveri, sono 1.338, 35 in meno rispetto a ieri.

In diminuzione i pazienti in terapia intensiva, sono 176, 5 in meno rispetto a ieri.

Sono 744 i nuovi positivi in Sicilia, in aumento, ieri erano 478.

Nelle ultime 24 ore i guariti sono 1.131. Resta invece sempre alto il numero di decessi che nel report giornaliero sono 24.

La Sicilia è la quinta regione in Italia come numero di nuovi contagi.

Il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute della Regione Siciliana,

in una nota smentisce la presenza in Sicilia di soggetti affetti da Covid-19 con variante brasiliana:

«Notizia priva di fondamento. Sono in atto, invece, le sequenziazioni sulla ricerca del gene ‘S’ della variante inglese su alcuni pazienti in cura nell’Isola».

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

Palermo 319; Catania 109; Trapani 80; Agrigento 73; Messina 71; Siracusa 51; Caltanissetta 19; Ragusa 17 e 5 Enna.

In Italia crescono i contagi, alti i decessi.

Secondo i dati del ministero della Salute, i positivi al coronavirus nel Paese nelle ultime 24 ore sono 10.630. Ieri erano 7.970.

Le vittime sono 422, ieri erano 307.

I test (tamponi molecolari e antigenici) eseguiti nelle ultime 24 ore sono 274.263 (ieri 144.270, oltre 130 mila in meno).

Il tasso di positività cala al 3,9% (ieri era del 5,5%, quindi oggi scende a 1,6%).

Le vittime di covid-19 complessivamente salgono a 92.002, mentre i positivi in totale sono ora 2.655.319.

I positivi attuali scendono a 413.967, sono 5.637 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.149.350 (15.827 in più).

Le persone ricoverate in terapia intensiva per il coronavirus sono 2.143, numero invariato rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite.

Nelle ultime 24 ore gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 146. I ricoverati con sintomi sono 19.512, in calo di 15 unità rispetto a ieri.