Paganese-Catania, slitta il recupero. Arriva l'ufficialità della Lega Pro: il recupero della prima giornata del girone di ritorno al "Torre" di Pagani avverrà mercoledì 24 febbraio alle 14 e 30.

Paganese-Catania, slitta il recupero

Paganese-Catania, slitta il recupero. Alla luce dell’ultimo provvedimento del Giudice Sportivo,

Paganese e Catania non si sfideranno mercoledì 10 febbraio in occasione della prima giornata del girone di ritorno di Serie C,

gara in precedenza rinviata per maltempo e impraticabilità del manto erboso dello stadio “Marcello Torre”.

Dunque, secondo un comunicato ufficiale della Lega Pro il match fra le due squadre si giocherà mercoledì 24 febbraio alle 14 e 30,

con la formazione etnea impegnata dapprima in casa con il Bari domenica 21 febbraio,

e in seguito domenica 28 febbraio nella trasferta sul campo di Vibo Valentia.