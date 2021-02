Covid in Sicilia, 478 nuovi positivi e 22 morti. Numeri simili a Palermo, Messina e Catania. Tasso contagio al 2,1%. I test eseguiti sono 22.446.

Covid in Sicilia, 478 nuovi positivi e 22 morti. Scende il numero dei test eseguiti, 22.446 (ieri più 25.000), con una percentuale di positivi che varia dal 2,3 al 2,1%.

I nuovi casi di coronavirus in Sicilia calano ancora, circa 100 in meno rispetto a ieri.

Negli ospedali sono ricoverate 3 persone in meno nel saldo tra ingressi e uscite (3 in più in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 533. I morti sono ventidue.

Questi i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 137; Messina 117; Catania 107; Siracusa 55; Trapani 21; Caltanissetta 18; Ragusa 13; Agrigento 6 e 4 a Enna.

In Sicilia nell’ultima settimana scendono i contagi.

Il report settimanale della Protezione civile sulla pandemia nell’isola, elaborato dall’ufficio statistico del Comune di Palermo indica un calo dei positivi.

Secondo i dati pubblicati, sono in calo tutti gli indicatori tranne quello degli accessi alle terapie intensive negli ospedali dell’Isola.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5.451, il 14,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 29,6%.

I tamponi positivi sono il 14,1% delle persone testate, in calo rispetto al 15,7% della settimana precedente.

In Sicilia il numero degli attuali positivi è 39.009, 3.280 in meno e le persone in isolamento domiciliare sono 37.633, 3.127 in meno, sempre rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1.376, di cui 178 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 153 unità (di cui 26 in meno in terapia intensiva).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati però 73 nuovi ingressi in terapia intensiva (4,3% in più rispetto ai 70 della settimana precedente).

I guariti sono 98.863, aumentati di 8.527 unità e la percentuale dei curati sul totale positivi è il 69,8% (il 66,4% domenica scorsa).

Il numero dei deceduti è 3.682, 204 in più rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è il 2,6% simile alla scorsa domenica.

Infine nell’isola, i ricoverati complessivi rappresentano il 3,6% degli attuali positivi, i ricoverati in terapia intensiva rappresentano lo 0,5%.

In Italia l’andamento pandemico è pressoché stabile.

I nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 7.970, ieri erano 11.641. Le vittime sono 307, a fronte delle 270 di ieri.

I test (tamponi molecolari e antigenici) eseguiti sono 144.270 (ieri 206.789, si rileva l’usuale forte calo della domenica). Il tasso di positività è 5,5% (ieri il 5,6%).

Le vittime rilevate complessivamente salgono a 91.580, mentre i positivi si attestano a 2.644.707. I positivi attualmente sono calati a 419.604, quindi 7.420 in meno di ieri.

I guariti e i dimessi sono 2.133.523 (15.082 in più), mentre in isolamento domiciliare si registrano 397.934 persone, in calo di 7.717 unità.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri negli ospedali sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.