Covid in Sicilia, 836 positivi e 24 vittime. Nell’isola aumentano i nuovi casi e percentuale di positivi. Palermo e Catania tra le maggiori.

Covid in Sicilia, 836 positivi e 24 vittime

Covid in Sicilia, 836 positivi e 24 vittime. Nelle ultime 24 ore risale vertiginosamente il numero dei nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 616.

Eseguiti 25.710 tamponi, il tasso di positività passa dal 2,4 al 3,2%.

I morti sono 23, mentre negli ospedali sono ricoverate 21 persone in meno (5 meno in terapia intensiva). I dimessi/guariti sono 1.101.

Questi i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 254; Catania 244; Messina 110; Siracusa 64; Caltanissetta 60; Trapani 60; Agrigento 27; Ragusa 9 ed Enna 8.

In Italia i contagi leggermente giù, alti il numero dei morti.

Oggi in tutto il paese i nuovi positivi sono 13.442, in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri. Le vittime sono 385, sette in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore i test (tamponi molecolari e antigenici) eseguiti sono 282.407 (circa 12mila in più di ieri), con un tasso di positività del 4,7% (ieri il 5,2%).

le vittime complessive sommate a quelle delle ultime 24 ore salgono a 91.003. I contagiati totali sono 2.625.098.

I positivi attuali sono calati a 427.034 (2.084 meno rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 2.107.061 (15.138 in più).

In isolamento domiciliare registrate 405.516 persone (1.885 in meno).

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.110, trentadue in meno rispetto a ieri, nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri negli ospedali sono 144. I ricoverati con sintomi sono 19.408 (167 in meno di ieri).