Traghetti Caronte & Tourist, infiltrazioni mafiose. Indagine della Dda a Messina sui servizi di ristorazione e pulizia a bordo dei traghetti.

Traghetti Caronte & Tourist, infiltrazioni mafiose

Traghetti Caronte & Tourist, infiltrazioni mafiose. La società è in amministrazione controllata per sei mesi.

Le misure di prevenzione prese dal tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri,

degli aggiunti Giuseppe Lombardo e Gaetano Paci e, dei sostituti della Dda Stefano Musolino e Walter Ignazitto.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Direzione investigativa antimafia.

Le indagini

L’inchiesta avrebbe fatto emergere, anche grazie alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, la permeabilità della società rispetto ad infiltrazioni della ‘ndrangheta,

nonché l’agevolazione garantita dalla società in favore di soggetti ritenuti espressione della cosca Imerti-Condello.

Sempre su richiesta della Dda, il Tribunale ha disposto il sequestro di beni di Massimo Buda, figlio del boss Santo Buda, esponente apicale dell’omonima cosca federata agli Imerti-Condello.

Durante l’operazione denominata “Scilla e Cariddi” sarebbero emersi i rapporti tra la Caronte&Tourist e l’imprenditore Domenico Passalacqua.

Quest’ultimo, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa nel processo Meta.

Domenico Passalacqua e Massimo Buda, entrambi dipendenti del vettore marittimo.

Secondo gli inquirenti, erano i portatori degli interessi della ‘ndrangheta, agevolati da Caronte & Tourist Spa.

In particolare si tratta di interessi economici legati alle imprese, riconducibili ai due soggetti, che si occupano di vari servizi all’interno delle navi che fanno la spola tra le coste siciliane e quelle calabresi.

Buda e Passalacqua avrebbero potuto gestire, ricavandone ingenti profitti, i servizi di bar-ristorazione e quelli di pulizia e disinfestazione a bordo delle imbarcazioni.

Gli indagati avrebbero inoltre gestito i servizi di prenotazione per gli autotrasportatori che si imbarcano sui traghetti del Gruppo Caronte & Tourist.

Le cosche avrebbero gestito l’assunzione di personale al quale era garantita la retribuzione anche durante la latitanza o la detenzione.

Da mero lavoratore nel piazzale, Massimo Buda sarebbe stato la “longa manus” di suo padre Santo condannato a 14 anni e 8 mesi di carcere nel processo “Sansone” che si è concluso da poco in Appello.

Grazie a questo ha avuto una brillante progressione in carriera e a lui era affidato il compito di gestire le nuove assunzioni e la risoluzione delle controversie tra dipendenti o con i fornitori.