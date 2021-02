Juve Stabia-Catania 1-1, reattività e dinamismo. Approccio più offensivo degli etnei nel secondo tempo con la rete di Maldonado. Catania in corsa per il podio, Juve Stabia mantiene la posizione in classifica.

Juve Stabia-Catania 1-1, reattività e dinamismo

Juve Stabia-Catania 1-1, reattività e dinamismo. Il Catania sfida la Juve Stabia in trasferta allo stadio “Romeo Menti” nella ventunesima giornata di Serie C.

La formazione campana scende in campo con il 3-5-2. Tra i pali titolare Danilo Russo.

Nel tridente difensivo conferma per i laterali Erasmo Mulè e Giuseppe Esposito con Magnus Troest in mezzo.

Sulle corsie esterne spazio a Jacopo Scaccabarozzi e Alberto Rizzo,

mentre in mediana titolari Andrea Vallocchia e Alessandro Mastalli a supporto del playmaker Luca Berardocco.

Nel reparto offensivo, invece, mister Padalino sceglie Gennaro Borrelli e il nuovo acquisto Alessandro Marotta, nonché ex della gara.

Per il Catania mister Raffaele adotta un modulo a specchio replicando l’assetto dei padroni di casa.

In porta il tecnico etneo schiera ancora Alessandro Confente,

e in difesa conferma Denis Tonucci, altro ex in campo dal primo minuto,

e Tommaso Silvestri ai lati assieme al centrale ex Potenza Antonio Giosa.

A centrocampo spazio per i mediani Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio alle spalle di Luis Maldonado in cabina di regia,

mentre sulle retrovie laterali titolari Alessandro Albertini e la novità Mariano Izco.

Infine in attacco conferma per il duo offensivo composto da Manuel Sarao e Matteo Di Piazza.

Sin dai primi minuti il match del “Menti” si rivela una gara a viso aperto per entrambe le squadre,

che sfruttano il baricentro in posizione avanzata per evitare all’avversario di sfondare le linee difensive.

Il primo squillo della gara appartiene alla Juve Stabia nel corso del quinto minuto quando Marotta,

su un cross di Vallocchia da calcio di punizione,

prova l’appoggio in rete a tu per tu con Confente ma il portiere etneo respinge lontano,

con il pallone che infine rimbalza su Borrelli senza mettere in difficoltà la difesa etnea.

Inoltre l’attaccante campano ci riprova al settimo minuto tentando un tacco all’indietro mal calibrato.

Fino alla prima metà del primo tempo la formazione etnea fatica a insediarsi per andare alla conclusione in porta,

dedicando maggiore attenzione al dialogo fra la metà campo e il reparto offensivo.

Ma al minuto 21 il Catania riesce a realizzare il primo tiro della partita verso lo specchio della porta con Welbeck,

il quale dalla distanza cerca l’angolino rasoterra ma sfiorando solamente di poco il palo sinistro.

La risposta della Juve Stabia arriva al minuto 27 quando Rizzo tenta il tiro a giro da fuori area,

ma la sua conclusione fuori misura si esaurisce ai di sopra della traversa.

Anche nella seconda parte del primo tempo la Juve Stabia propone un atteggiamento propositivo,

sfruttando soprattutto le corsie esterne e aumentando il possesso palla in fase di costruzione,

mentre il Catania si rivela più reattivo nei contrasti corpo a corpo intensificando il pressing in avanti.

Così al minuto 38 è Scaccabarozzi a insistere ancora una volta sotto la porta rossazzurra,

coordinandosi per un tiro d’esterno che però scavalca la traversa e non spaventa Confente tra i pali.

Tuttavia è al minuto 42 che la Juve Stabia riesce a capitalizzare il vantaggio siglando la rete dell’uno a zero.

In questa occasione, infatti, Scaccabarozzi riceve palla da Borrelli sulla destra e,

aiutato dalla deviazione di Giosa, calcia in rete beffando Confente e segnando il primo centro stagionale.

In seguito la squadra campana sfiora il raddoppio immediato nel minuto di recupero del primo tempo quando Mulè,

su un cross da calcio d’angolo non aggancia il pallone sotto porta e spreca una buona occasione per allungare le distanze.

Al rientro dagli spogliatoi mister Raffaele prova a cambiare le carte in tavola inserendo Zanchi e Golfo al posto di Izco e Dall’Oglio,

intensificando così l’approccio offensivo in cerca del gol del pareggio.

L’avanzata etnea si mette in mostra al minuto 52 quando Golfo calcia in porta con un tiro rasoterra che tocca leggermente il palo,

mentre in seguito il Catania reclama il calcio di rigore dopo un tocco con la mano di Troest sul possesso di Di Piazza in area,

ma per l’arbitro il gioco prosegue regolarmente.

In questi frangenti aumentano i ritmi del match dopo un primo tempo mastino e di contenimento,

così al minuto 58 la formazione giallonera si avvicina al gol del due a zero con Vallocchia,

il quale prova un tiro al volo dalla distanza che Confente in tuffo respinge miracolosamente in corner.

Non si fa attendere la replica del Catania che non capitalizza il pareggio al sessantesimo,

minuto in cui Di Piazza sul cross di Welbeck, superando la marcatura difensiva dei campani,

stacca di testa a tu per tu con Russo ma il portiere giallonero nega la gioia del gol all’attaccante etneo.

Ciononostante gli etnei riescono a pareggiare i conti al minuto 64 tenendo fede ai cambi a inizio secondo tempo.

In questa occasione il Catania conquista una punizione che Maldonado,

con l’ausilio di una deviazione maldestra dapprima della barriera della Juve Stabia e dopo di Esposito in area,

insacca in rete senza poter impedire a Russo di intervenire per evitare il gol dell’uno a uno.

Nel corso degli ultimi venti minuti di gara il Catania appare più reattivo rispetto alla prima frazione di gara,

concedendo meno spazi agli avversari e costruendo grande equilibrio fra i reparti,

mentre la Juve Stabia trova difficoltà a proseguire sulle corsie laterali dove gli etnei spingono maggiormente e tengono botta.

Sulla sponda campana mister Padalino adotta le prime sostituzioni soltanto nel corso del minuto 78,

facendo entrare Iannoni, Bovo e Ripa al posto di Mastalli, Vallocchia e Borrelli,

senza apportare quindi particolari modifiche all’assetto attuale dal punto di vista tattico.

Anche nei minuti prima del fischio di chiusura le due squadre mantengono invariati gli equilibri,

con la Juve Stabia impegnata a spostare il baricentro in zona arretrata e il Catania che sfrutta la velocità per rimontare il match.

Soltanto al minuto 88 i rossazzurri impensieriscono la difesa stabiese con Golfo che,

ricevendo palla da Welbeck a rimorchio, non carica la conclusione sotto porta e manca la prima rete stagionale in maglia etnea.

Dunque, nonostante i cinque minuti di recupero a fine secondo tempo,

non si verificano particolari occasioni pericolose in questi sprazzi di partita.

Dunque il Catania evita la sconfitta esterna al “Menti” e reagisce positivamente nel secondo tempo grazie alla rete di Maldonado,

con la Juve Stabia che, invece, non difende il vantaggio iniziale pagando l’episodio su calcio piazzato.

JUVE STABIA-CATANIA 1-1

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Mulè, Troest (87′ Garattoni), Esposito; Scaccabarozzi, Vallocchia (78′ Bovo), Berardocco, Mastalli (78′ Iannoni), Rizzo; Marotta (87′ Orlando), Borrelli (78′ Ripa).

A disp. di Padalino: Farroni, Lazzari, Elizalde, Garattoni, Orlando, Iannoni, Bovo, Guarracino, Ripa, Caldore, Oliva, Fantacci.

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; Albertini (67′ Calapai), Welbeck, Maldonado, Dall’Oglio (46′ Golfo), Izco (46′ Zanchi); Sarao (67′ Reginaldo), Di Piazza (73′ Manneh).

A disp. di Raffaele: Martinez, Sales, Claiton, Calapai, Rosaia, Zanchi, Golfo, Reginaldo, Vrikkis, Manneh.

ARBITRO: Claudio Panettella (Gallarate)

AMMONIZIONI: Esposito (JST), Albertini (CT), Vallocchia (JST), Silvestri (CT), Ripa (JST)

RECUPERO: 1′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 42′ Scaccabarozzi (JST); 64′ Maldonado (CT).