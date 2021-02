Catania in trasferta contro la Juve Stabia. Il match valevole per la ventiduesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 3 febbraio alle 20 e 30 allo stadio "Romeo Menti".

Catania in trasferta contro la Juve Stabia

Catania in trasferta contro la Juve Stabia. Dopo il successo casalingo contro il Monopoli che ha inaugurato il girone di ritorno per gli etnei,

il Catania prepara la trasferta a Castellammare di Stabia, la prima effettiva che i rossazzurri disputeranno in questa ripresa di stagione.

Il match valevole per la ventiduesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 3 febbraio alle 20 e 30 allo stadio “Romeo Menti”.

Per la formazione rossazzurra si tratta della seconda gara al di fuori delle mura amiche del 2021,

alla luce della sconfitta esterna sul campo di Caserta e del rinvio per maltempo del confronto con la Paganese.

In occasione della gara infrasettimanale di domani il Catania avrà a disposizione una rosa numerosa grazie ai nuovi acquisti,

tra i quali spiccano l’attaccante Michele Volpe e l’ex di turno Francesco Golfo,

il quale ha già trovato spazio nell’ultimo match contro il Monopoli durante il secondo tempo.

Di contro mister Raffaele dovrà giostrare bene i turnover in difesa a causa della diffida nei confronti di Sales,

avendo comunque a disposizione due colonne rossazzurre come Tonucci e Silvestri che potrebbero partire titolari assieme,

mentre in attacco ci potrebbe essere la riconferma dal primo minuto per Reginaldo, al primo centro stagionale,

e Di Piazza, anch’egli marcatore nell’ultima partita.

In quest’ottica per la formazione etnea il terzo posto non è un obiettivo irrealizzabile,

tenendo in considerazione anche il recupero del match di Pagani e gli scontri diretti contro chi occupa il podio in classifica.

D’altro canto la Juve Stabia si trova davanti una buona occasione per ottenere un posizionamento più vantaggioso in lizza,

rispetto all’attuale decimo posto che chiude le qualificazioni nella griglia dei playoff a fine stagione.

Inoltre la formazione campana può sfruttare il fattore campo (a porte chiuse) a suo favore,

fattore che ha dato i suoi frutti anche nella scorsa giornata contro la Vibonese,

ottenendo la Juve Stabia la sesta vittoria in casa della stagione 2020/21.

Dunque il match di domani metterà in risalto alcune potenzialità non ancora espresse delle due compagini,

con un mercato volto al termine da un giorno e un girone di ritorno in cui la classifica potrebbe subire cambiamenti repentini,

nonché colpi di scena inaspettati anche in ottica di promozione diretta.