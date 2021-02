Calcio Catania, Volpe rinforzo in attacco. L'attaccante campano classe 1997 arriva in prestito sino a fine stagione dal Frosinone.

Calcio Catania, Volpe rinforzo in attacco

Calcio Catania, Volpe rinforzo in attacco. In casa Catania la dirigenza etnea chiude il mercato in entrata a pochi minuti dalla fine della sessione invernale,

puntando soprattutto sul reparto offensivo e sulle cessioni in uscita dei calciatori cresciuti nel vivaio.

Infatti, dopo l’acquisto di Francesco Golfo in prestito dalla Juve Stabia e il ritorno degli ex rossazzurri Andrea Russotto e Matteo Di Piazza,

la società di via Magenta ha ufficializzato l’arrivo di un altro tassello importante per l’attacco.

Si tratta di Michele Volpe, attaccante classe 1997 in prestito dal Frosinone,

che nel corso della sua carriera ha trovato spazio dapprima con la maglia del Rimini,

squadra con cui ha siglato sette reti in trentotto presenze,

e nella stagione scorsa con la Viterbese totalizzando dieci reti in ventidue cartellini con il club laziale.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Volpe,

nato a Benevento il 16 settembre 1997″.

Qualche dettaglio su Volpe:

“Cresciuto nel settore giovanile giallazzurro e vissute con la squadra ciociara le prime esperienze in Serie B,

l’attaccante campano ha indossato in Serie C le maglie del Rimini e della Viterbese,

realizzando 17 reti in due stagioni”.