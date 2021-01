Festa Sant’Agata chiusa, parla il sindaco - video. Disposti transennamenti in tutte le vie limitrofe alla cattedrale per evitare assembramenti pericolosi.

Festa Sant’Agata chiusa, parla il sindaco – video. Si mantiene la linea sicurezza per l’edizione 2021 dei festeggiamenti Agatini.

Quest’anno i riti religiosi si svolgeranno a porte chiuse. e le brevi uscite del busto reliquiario dal sacello solo per le celebrazioni eucaristiche lasciano insoddisfatti molti fedeli.

Si attende il posizionamento dello status legato ai contagi e all’emergenza pandemica che il ministero della Salute assegnerà nelle prossime ore alla Sicilia.

I dati tendono all’assegnazione per una zona arancione, e quindi limitazioni allentate rispetto all’attuale zona rossa.

In merito si è riunito oggi in prefettura il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per prevedere le misure da attuare nel centro storico nei giorni dal 3 al 6 febbraio.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese spiega:

«Sarà una festa completamente diversa da quella vissuta negli ultimi anni».

«Oggi abbiamo previsto un transennamento delle vie limitrofe a piazza Duomo presidiato dai volontari della protezione civile e delle forze dell’ordine».

Aggiunge il primo cittadino:

«Nelle prossime ore predisporrò una ordinanza che vieta lo stazionamento in piazza Duomo».

Infine Pogliese conclude:

«Sono certo che i catanesi e i devoti sapranno vivere con compostezza la festa in maniera molto più intima rispetto al passato comprendendo le limitazioni imposte dalla pandemia».

Intanto I ristoratori manifestano preoccupazione per i possibili festeggiamenti agatini.

La Federazione Italiana pubblici esercizi (Fipe) teme invece che le limitazioni consigliate in questo periodo di pandemia possano venire meno.

Giovanni Trimboli, presidente ristoratori Fipe Confcommercio Catania afferma:

«Restiamo una delle categorie più colpite, non vorremmo essere noi a pagare anche questa volta,

le conseguenze di un mancato controllo del territorio e di una distrazione da parte della politica nella gestione della festa di Sant’Agata».

Nella nota si legge anche:

«Purtroppo temiamo che i festeggiamenti possano sfuggire di mano e comportamenti irresponsabili possano avere conseguenze disastrose,

sia dal punto di vista sanitario, con aumento dei contagi nei giorni successivi,

sia dal punto di vista economico con nuove devastanti chiusure delle attività di ristorazione.

Infine conclude la comunicazione:

«Invochiamo pertanto un lockdown totale in città nei giorni 3, 4 e 5 febbraio al fine di scongiurare quegli assembramenti che,

purtroppo temiamo saranno inevitabili nonostante tutti gli accorgimenti e gli appelli lanciati dalle istituzioni».