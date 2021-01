Catania torna in casa contro il Monopoli. Il match valevole per la ventunesima giornata di Serie C è in programma domenica 31 gennaio alle 15 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania torna in casa contro il Monopoli

Catania torna in casa contro il Monopoli. Il Catania si appresta a cominciare effettivamente il girone di ritorno nella prossima gara contro il Monopoli,

dopo il rinvio per maltempo della ventesima giornata di Serie C sul campo della Paganese,

che avrebbe inaugurato la ripresa del campionato.

Il match fra gli etnei e i pugliesi è in programma domenica 31 gennaio alle 15 allo stadio “Angelo Massimino”.

A due giorni dalla fine del calciomercato invernale la formazione rossazzurra si presenta con un organico in forma,

sebbene con qualche dettaglio da ultimare per completare l’assetto a disposizione di mister Raffaele.

Infatti in vista della partita contro il Monopoli il tecnico etneo non potrà avere a disposizione Piccolo in attacco,

a causa di una contusione al ginocchio destro rimediata nella seduta di allenamento di ieri.

Ciononostante mister Raffaele al suo posto potrebbe sfruttare il nuovo acquisto di oggi Francesco Golfo,

tenendo in considerazione anche Russotto nella potenziale formazione dei titolari di domenica.

Il confronto con i pugliesi biancoverdi si prospetta come una buona occasione per inaugurare in modo positivo il girone di ritorno,

in virtù anche di una efficiente condizione fisica dopo la gara non disputata contro la Paganese.

D’altro canto, anche il Monopoli vuole mettersi in mostra per abbandonare i bassifondi della classifica,

provando a tornare agli albori delle scorse stagioni e conquistare punti preziosi in chiave playoff.

Infatti sino a questo momento i pugliesi hanno ottenuto soltanto cinque vittorie in campionato,

occupando il quattordicesimo posto in classifica a quattro punti dalla decima posizione, importante per la griglia dei playoff.

Dunque il match di questa domenica punterà i riflettori sui destini diametrali delle due squadre:

da un lato il Catania, vicino a raggiungere il podio e progredire ulteriormente in stagione,

dall’altro il Monopoli in cerca del consolidamento della salvezza,

con il desiderio dei playoff all’orizzonte da non accantonare del tutto.