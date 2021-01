Calcio Catania, in attacco arriva Golfo. L'esterno offensivo classe 1994 approda alle pendici dell'Etna con la formula del prestito sino a fine stagione.

Calcio Catania, in attacco arriva Golfo

Calcio Catania, in attacco arriva Golfo. A due giorni dal termine della sessione invernale di calciomercato,

la società di via Magenta conclude gli ultimi colpi in entrata per sistemare la rosa etnea in vista del girone di ritorno.

Infatti, dopo il recente arrivo di Matteo Di Piazza ancora una volta in maglia rossazzurra,

dalla Juve Stabia approda alle pendici dell’Etna un altro tassello offensivo con la formula del prestito.

Si tratta dell’esterno classe 1994 Francesco Golfo, il quale farà parte del collettivo etneo fino a fine stagione.

Sino ad ora l’esterno palermitano, sotto contratto con il Parma, ha totalizzato una rete in undici presenze con la formazione campana,

essendo cresciuto calcisticamente con la Pianese in Serie D,

club con il quale ha raccolto più di duecento presenze siglando cinquanta gol nelle sette stagioni tra i dilettanti.

Inoltre Golfo si è messo in mostra anche con la maglia del Trapani in Serie C nella stagione 2018/19,

prima di giocare nel Potenza di mister Raffaele nella stagione successiva trovando però meno spazio.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Golfo,

nato a Palermo il 5 settembre 1994,

e legato contrattualmente al Parma Calcio 1913″.

Spiega il comunicato:

“Nella stagione in corso, l’esterno offensivo ha disputato 11 gare,

realizzando un gol, nel girone C del campionato Serie C”.

Qualche dettaglio in più su Golfo:

“Dopo l’esperienza in D con la Pianese,

l’attaccante ha esordito in ambito professionistico nel 2018/19 con il Trapani,

contribuendo alla conquista della promozione in B con 5 gol nell’arco di 19 presenze”.

Conclude il comunicato:

“Nella scorsa annata, Golfo ha indossato la maglia del club siciliano tra i cadetti,

e successivamente quella del Potenza, agli ordini di mister Raffaele”.