Gomez al Siviglia, Calcio Catania fa cassa. Il centrocampista argentino ex Catania passa dall'Atalanta alla Liga BBVA per 5,5 milioni di euro più tre di bonus. Etnei pronti a rilevare 750 mila euro. dalla trattativa.

Gomez al Siviglia, Calcio Catania fa cassa. In queste ultime l’Atalanta ha ufficializzato la cessione di Alejandro Gomez al Siviglia,

dopo una serie di forti incomprensioni fra il centrocampista argentino ex Catania dopo il 2013 e il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini.

In questa trattativa rientra anche il Calcio Catania,

che deteneva una percentuale del 30% sull’eventuale cessione di Gomez da parte della società lombarda,

e una franchigia limitativa di tre milioni di euro da non addizionare alla quota in capo alla società di via Magenta.

Nello specifico, l’Atalanta ha ceduto alla squadra spagnola il trequartista argentino per 5,5 milioni di euro più tre milioni di bonus,

bonus che tuttavia sono esclusi dall’operazione di marketing inerente al Calcio Catania.

Così, togliendo i tre milioni limitativi del prezzo finale,

il club etneo potrà incassare l’equivalente di 750 mila euro,

una cifra importante sia per la categoria in cui milita il Catania che in virtù della situazione debitoria da limare.