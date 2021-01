Coronavirus in Sicilia, 994 nuovi casi e 37 morti. scende il numero di tamponi eseguiti. Palermo e Catania le province più colpite.

Coronavirus in Sicilia, 994 nuovi casi e 37 morti. Stabile il numero dei contagi rispetto a ieri.

In diminuzione il numero dei tamponi, 22.761, ieri 29.270). Aumenta il tasso di positività dal 3,4% al 4,3%.

Alto il numero dei decessi, nelle ultime 24 ore sono 37.

Sedici in meno i ricoveri negli ospedali nel saldo tra ingressi e uscite (17 meno in terapia intensiva), 1.811 i dimessi/guariti.

Ecco il numero dei contagiati distribuiti per provincia:

Palermo 290; Catania 211; Messina 157; Trapani 98; Siracusa 95; Caltanissetta 54; Agrigento 49; Enna 26 e Ragusa 14.

La Fondazione Gimbe ha diffuso un’analisi della situazione in Sicilia:

nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio, restano sotto la soglia di saturazione (rispettivamente 40% e 30%),

i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica al 34% e terapia intensiva al 28%.

Per i vaccini, emerge che in Sicilia che sono 3.717 le dosi consegnate per 100mila abitanti (media Italia 3.567);

lo 0,58% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (media Italia 0,45%);

18% di dosi del vaccino somministrate a personale non sanitario (media Italia 22%).

In Italia in aumento i positivi, Alti i decessi.

Secondo i dati del ministero della Salute, i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto Paese sono 14.372. Le vittime sono 492.

Ieri i positivi erano stati 15.204 e i morti 467. I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381.

I positivi sono 474.617 (3.352 meno rispetto a ieri).

I pazienti dimessi o guariti sono 1.953.509 (17.220 in più). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (2.905 in meno).

I test per il coronavirus (molecolari e antigenici) eseguiti in Italia nelle ultime 24 ore sono 275.179.

Ieri erano 293.770. Il tasso di positività è il 5,2%% (ieri era il 5,17%).

I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri sono 102. In rianimazione sono registrate 2.288 persone.

Nei reparti ordinari sono ricoverati 20.778 pazienti, in calo di 383 unità rispetto a ieri.

Le regioni dove si registra il maggior numero di test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono:

Lombardia 2.603; Campania 1.313; Emilia Romagna 1.265; Lazio 1.263; Puglia 1.159; Sicilia 994 e Veneto 572 positivi.