Democrazia e Libertà nel giorno della memoria

ma si insinuarono poco alla volta, con piccoli provvedimenti che,

senza sconvolgere apparentemente la vita comunitaria, cominciavano a porre dei paletti irreversibili su un cammino senza ritorno,

offrendo all’opinione pubblica il tempo di “assimilare” l’abbrutimento, con fredda e calcolata metodicità, prima di dare la mazzata della “soluzione finale”.

In alcuni casi, l’esclusione di alcuni cittadini dalle scuole, dalle Università, dai circoli, dai luoghi pubblici, veniva accettata come cosa trascurabile e passeggera,

perché non se ne coglieva ancora il senso e il “disegno superiore” che legava tutti quegli atti promossi come provvedimenti “di legge”.

Nella “Giornata della Memoria” non è mai inutile o banale riproporre un brano, per quanto abbastanza noto, attribuito a Bertold Brecht,

ma più verosimilmente a Martin Niemoller, pastore e teologo tedesco perseguitato da Hitler:

«Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e ne fui contento, perché rubacchiavano.

Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.

Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.

Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare».

Ancora più agghiacciante è il seguente testo, attribuito allo stesso Hitler, sebbene con qualche riserva;

ma in ogni caso descrive perfettamente il diabolico procedimento, rinvenibile probabilmente in tutte le storie di tirannia e,

di sottomissione di popoli (ma oserei dire anche in molte situazioni di vita comune quotidiana…):

«Il modo migliore per prendere il controllo di un Popolo e soggiogarlo, è di togliergli la libertà poco alla volta,

sgretolare i loro diritti con migliaia di piccole e semi-impercettibili riduzioni.

In questo modo la gente non si accorgerà che quei diritti e quelle libertà gli sono stati tolti, fino a dopo che questi cambi siano diventati irreversibili».

Personalmente non sono molto convinta delle “giornate” una volta all’anno.

Ormai quasi ogni giorno del calendario è “dedicato”, e non è che queste pratiche ci rendano gran che migliori.

Non più che dei bambini che promettono di essere più buoni la notte di Natale…

La Libertà e la Democrazia sono due beni inestimabili, preziosi e fragilissimi, che,

ci sono stati regalati dai nostri genitori e dai nostri nonni a prezzo del loro sangue.

Ma non bisogna pensare che li meritiamo “gratis” e che non vadano coltivati e sorvegliati con attenzione e intelligenza, giorno per giorno,

individuando e scongiurando, per quanto sia in nostro potere, i piccoli atti di sopraffazione che possono preludere a più gravi e sostanziali prepotenze, individuali e collettive.

Così si comprende pure il pensiero di un nostro Poeta “popolare” quale Giorgio Gaber:

“Libertà è partecipazione”.

Ossia, non l’atteggiamento di chi vuol sentirsi “libero” di fare i propri affari,

ma di chi vive e difende la propria libertà nel rispetto e nella difesa della libertà dei propri simili.

Gabriella Cosentino