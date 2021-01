Coronavirus in Sicilia, 996 nuovi casi e 38 morti. Eseguiti quasi 30mila test. Tasso positività 3,4%. Palermo e Catania le province più colpite.

Coronavirus in Sicilia, 996 nuovi casi e 38 morti. Un aumento di 26 rispetto a ieri. Altissimo il numero delle vittime.

In forte salita il numero dei test, circa 29.200, con conseguente calo del tasso di positività dal 4,1 al 3,4%.

Aumentano i decessi, nelle ultime 24 ore sono 38 i decessi.

I ricoveri negli ospedali sono undici in meno nel saldo tra ingressi e uscite (3 in più in terapia intensiva), circa 1.400 i dimessi/guariti.

Di seguito la divisione dei nuovi contagiati per provincia:

Palermo 270; Catania 230; Messina 192; Siracusa 97; Trapani 87; Caltanissetta 52; Agrigento 36, Enna 17 e 15 a Ragusa.

Registrato il maggior numero di nuovi casi in:

Veneto 2.385 contagi; Lombardia 2.293; Lazio 1.338; Puglia 1.233; Campania 1.178 e Sicilia 996.

Sale il numero dei contagi in Italia, stabile il numero dei decessi.

I test positivi al coronavirus In tutta Italia sono 15.204, le vittime 467. Ieri i positivi erano 10.593 e i morti 541.

I test sono 293.770, ieri erano 257.034.

Il tasso di positività è del 5,17%, ieri era il 4,1%. Da inizio epidemia I casi totali sono ora 2.501.147, i morti 86.889.

I positivi a oggi sono 477.969, con un calo di 4.448 rispetto a ieri.

I pazienti dimessi o guariti sono 1.936.289 con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.172 unità.

In isolamento domiciliare si registrano 454.456 persone, 4.234 meno rispetto a ieri.

I ricoveri in terapia intensiva sono in calo di 20 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri in ospedale sono 115. In rianimazione complessivamente vi sono 2.352 persone.

Nei reparti ordinari dei nosocomi sono ricoverati 21.161 pazienti, in calo di 194 unità rispetto a ieri.