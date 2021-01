Covid in Sicilia, 970 positivi e 36 deceduti. al 4% la percentuale di positivi. Catania sotto i 200 contagi. In arrivo nell’Isola 31mila dosi di vaccino.

Più di 23.500 i test effettuati, con una percentuale di positivi che rimane di poco superiore al 4%.

Le vittime sono 36, due in meno le persone ricoverate negli ospedali. I dimessi/guariti sono poco meno di 1.500.

Questi i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 308; Catania 188; Trapani 162; Messina 104; Siracusa 84; Agrigento 72; Caltanissetta 36; Ragusa 14 e 2 a Enna.

Nelle ultime 24 ore, due le regioni che hanno più di mille nuovi positivi:

si tratta della Lombardia con 1.230 e il Lazio con 1.039.

Segue la Puglia 995 positivi; Emilia Romagna 993; Campania 976; Sicilia 970. Chiude la classifica odierna la Valle d’Aosta con appena 2 casi.

Nell’Isola saranno in consegna oltre 31 mila dosi di vaccini anti Covid-19 che arriveranno vari punti vaccinali delle province siciliane.

Sono le dosi già previste nel piano di distribuzione che ha visto un rallentamento dopo le vicende legate ai ritardi di Pfizer.

La campagna vaccinale prosegue dunque con le inoculazioni della seconda dose.

In Italia aumentano i contagi e i morti.

I nuovi casi di Covid-19 in tutto il paese sono 10.593. Le vittime sono 541.

I test eseguiti sono 257.034 (ieri erano 143.116). Il tasso di positività è ora al 4,1% (ieri era il 5,98%, in calo quindi 1,9%).

Da inizio epidemia i casi complessivamente sono ora 2.485.956, i morti 86.422.

Gli attualmente positivi sono 482.417, con un calo di 9.213 rispetto a ieri.

I pazienti dimessi/guariti sono 1.917.117, con un incremento nelle ultime 24 ore di 19.256 unità.

In isolamento domiciliare registrati 458.690 positivi, 9.095 meno rispetto a ieri.

In terapia intensiva tornano a calare i ricoveri: sono 49 in meno nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri.

Gli ingressi giornalieri in ospedale sono 162. In totale in rianimazione ci sono 2.372 persone.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.355 pazienti, anche in questo caso in calo di 69 unità rispetto a ieri.