Delitto di Caccamo, fermato fidanzato di Roberta. Liti, gelosia e l’ultima festa della giovane. Pietro Morreale interrogato tutta la notte.

Delitto di Caccamo, fermato fidanzato di Roberta

Delitto di Caccamo, fermato fidanzato di Roberta. La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, 19 anni.

Il provvedimento emesso per la morte della fidanzata Roberta Siragusa.

Morreale, ieri mattina, ha fatto ritrovare il corpo semi carbonizzato della ragazza in fondo a un dirupo nelle campagne di Caccamo.

Morreale è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

L’indagato condotto nella casa circondariale “Antonino Burrafato” di Termini Imerese.

L’interrogatorio si è protratto tutta la notte.

Il giovane è comparso davanti al sostituto procuratore della Repubblica di Termini Imerese Giacoma Barbara.

Alla magistrata che coordina l’inchiesta, Morreale avrebbe continuato a negare di essere il responsabile della morte della fidanzata.

Ieri sera l’avvocato Giuseppe Di Cesare, che assiste Morreale, ha detto:

«Il mio assistito non ha confessato né al Pm né ai carabinieri».

Il legale difensore ha precisato che il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il magistrato ha ascoltato i giovani che avevano partecipato sabato sera, insieme alla coppia di fidanzati, a una festa in una villa.

La casa si trova nella zona di Monte San Calogero nelle campagne di Caccamo.

A poca distanza dal luogo dove si erano riuniti, recuperato il cadavere della ragazza.

Sul corpo di Roberta dei segni compatibili con bruciature da benzina.

Gli investigatori controllano i video delle telecamere di sorveglianza dei distributori del paese.

I testimoni avrebbero parlato di un litigio per questioni di gelosia tra i due fidanzati.

I due intorno alla mezzanotte si sarebbero allontanati dalla casa di campagna dove si trovavano.

Roberta aveva assicurato ai genitori che sarebbe rientrata entro l’una di notte.

La domenica mattina i genitori si sono accorti che la figlia non era in casa e che non rispondeva al cellulare.

Padre e madre della vittima allarmati si sono recati dai carabinieri per denunciare il fatto.

Nella mattinata si è presentato in caserma il fidanzato Pietro Morreale.

I familiari della vittima in queste ore sono assistiti dal servizio psicologico messo a disposizione dai carabinieri.

Il corpo della ragazza trasportato all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

Nei prossimi giorni si attende l’autorizzazione per effettuare l’esame autoptico.